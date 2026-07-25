Ocho localidades más de la provincia de Toledo son evacuadas debido a la evolución del incendio de Burgohondo

Incendio forestal en Burgohondo - INFOCAM

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Debido a la evolución del incendio de Burgohondo (Ávila) se ha procedido a la evacuación de los municipios toledanos de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

Por otro lado, mantenimiento de carreteras ha confirmado el corte de las carreteras CM-5005 con CM-5001 a la altura de Almendral de la Cañada y CM-5005 con CM-5006 a la altura de Navamorcuende para evitar el acceso a la provincia de Ávila, según ha informado el 112 en sus redes sociales.

Se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada para informar de la evacuación, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en sus redes sociales.