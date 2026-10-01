El Cipaem lleva teatro, mágia y circo a estos municipios de la provincia de Sevilla durante el fin de semana

Imagen de la representación de 'Buscando a Holly' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, acercará este fin de semana su programación cultural a los municipios sevillanos de Tomares, La Rinconada, Arahal y Mairena del Aljarafe, con espectáculos de teatro, magia y circo.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el programa ha contado este año con un presupuesto superior a los 450.000 euros y constituye "uno de los principales instrumentos de cooperación cultural" entre la institución provincial y los ayuntamientos participantes.

De esta manera, la Diputación ha aportado la mitad de esta inversión, mientras que el resto ha procedido de la cofinanciación de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares, Utrera y Mairena del Alcor, los nueve municipios acogidos a este circuito cultural. Una fórmula de colaboración que permite a los municipios disponer de "espectáculos de calidad", así como "reforzar y diversificar sus respectivas programaciones culturales y dinamizar sus espacios escénicos".

En este contexto, el Cipaem responde así al compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, entendida como una inversión que contribuye a mejorar la calidad de vida y la cohesión territorial. El Circuito facilita que la ciudadanía pueda disfrutar de propuestas escénicas y musicales de primer nivel en sus propios municipios, ampliando además su alcance a las poblaciones de sus respectivas áreas de influencia.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

La programación de esta semana comenzará este jueves, 1 de octubre, en Tomares, donde Pentación Espectáculos presentará 'Mejor no decirlo', de Salomé Lelouch. La representación tendrá lugar a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León, bajo la dirección de Claudio Tolcachir y con Imanol Arias y María Barranco sobre el escenario.

Esta obra situará al espectador ante un matrimonio que lleva muchos años junto y que parece haber encontrado una fórmula infalible para la convivencia: saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Pero ¿qué ocurriría si, por una vez, ambos decidieran decirse absolutamente todo? A partir de esa premisa, construye una comedia sobre las relaciones de pareja, las palabras que pronunciamos y aquellas que quizá sea preferible guardar.

De igual manera, el viernes, 2 de octubre, el Cipaem llegará a La Rinconada con 'La reina brava', de Las Niñas de Cádiz, a las 20,00 horas en el Centro Cultural de la Villa. En ella, Alicia Rodríguez, Ana López y Rocío Segovia integrarán el elenco de una propuesta escrita y dirigida por la propia Ana López, en la que la compañía volverá a combinar tragedia, humor y una mirada crítica sobre la sociedad.

La reina brava parte del asesinato de una reina cruel y odiada a la que nadie se atreve a hacer frente. Una madre, movida por el deseo de venganza después de que la soberana haya destrozado la vida de su hija, decide saltarse las normas y acabar con ella. El magnicidio abre paso a un juicio atravesado por las mentiras, la conmoción social y la condena al olvido, en una historia en la que el lenguaje y el particular sentido del humor de Las Niñas de Cádiz dialogarán con la tragedia.

La semana teatral del circuito se cerrará el sábado, 3 de octubre, en Arahal, con una nueva representación de 'Mejor no decirlo' en las tablas del Teatro Municipal a las 20,30 horas.

Asimismo, la agenda se completará el domingo, 4 de octubre, en Mairena del Aljarafe, con 'Buscando a Holly', de DaniDanielo, una propuesta dirigida especialmente al público familiar en la que circo, teatro y magia se funden en un mismo espectáculo. La representación tendrá lugar a las 12,30 horas en el Parque Central del municipio aljarafeño.

En contexto, el Cipaem es un circuito que viene desarrollándose desde 1997 y que, edición tras edición, acerca una programación escénica y musical de calidad a los municipios sevillanos, haciendo de la cultura una herramienta de igualdad, cohesión y vertebración de la provincia.