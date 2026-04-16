El 'Circuito 107 Cultural' de Diputación de Sevilla suma teatro infantil y de adultos en Cantillana y Bollullos

Archivo - Un fragmento de la obra 'Wendy también vuela'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 107 Programa Cultural, adscrito al área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, es una iniciativa técnica destinada a la dinamización de los espacios escénicos de la provincia. En los próximos días, sigue incorporando nuevas citas a su calendario de primavera. Esta agenda diseñada para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones, se va ampliando con actividades que reflejan la diversidad de las artes escénicas actuales.

En este sentido, y en lo que a próximas citas en la provincia se refieres, tanto Cantillana como Bollullos de la Mitación se han sumado a la programación con teatro infantil y de adultos. En el primero de los municipios, en la Casa de la Cultura, el viernes, 17 de abril, a las 20,00 horas, se representa 'Wendy también vuela', una obra de la compañía Tresgracias dirigida específicamente al público adulto, informa en una nota de prensa.

La pieza propone una "profunda reflexión" sobre el mundo de los cuidados a través de su protagonista, Wendy, una joven veladora dedicada al acompañamiento de pacientes en situaciones de dependencia. "A lo largo de la misma, el espectador asiste al proceso de crecimiento de Wendy, quien, en su interacción con los pacientes, comienza a descubrirse a sí misma y a cuestionar las estructuras de un mundo idealizado".

La cita en Bollullos de la Mitación será el viernes siguiente, el 24 de abril, a las 17,30 horas, en el Teatro Municipal, escenario de 'La bibliotecaria viajera y el Ministerio del Libro Vacío', de la compañía Rata Parda. Este evento infantil se integra en la programación especial de la semana dedicada al libro en el municipio, reforzando el carácter pedagógico y lúdico de la agenda cultural local.

La obra narra las peripecias de Matilde, una bibliotecaria mágica que recorre el mundo transportando historias. En esta ocasión, Matilde se enfrenta al misterio de un libro que ha perdido sus palabras. Con la ayuda de sus inseparables compañeros, el gato Max, la rata de biblioteca Ratilda y la polilla Luci, los personajes deberán resolver el enigma para devolverle la vida a las historias, fomentando así el amor por la lectura entre los más pequeños y sus familias.

Con estas nuevas propuestas el Circuito 107 sigue ofreciendo una agenda escénica accesible y diversa. Una apuesta continua para convertir los espacios culturales de los municipios en lugares de encuentro para todos los públicos.