Reino Unido anuncia el envío de su mayor paquete de drones a Ucrania, más de 120.000

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este miércoles el suministro de su mayor paquete de drones a Ucrania hasta la fecha, dotado con más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados y con el que espera contribuir a una mejora significativa de la defensa aérea ucraniana, tal y como ha venido solicitando el presidente del país, Volodimir Zelenski.

El ministro de Defensa, John Healey, ha anunciado esta medida durante una visita a Berlín, la capital alemana, donde se ha reunido con el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una cita en la que también han estado presentes sus homólogos alemán, Boris Pistorius, ucraniano, Mijailo Fedorov, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros.

El nuevo paquete, según ha indicado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado, incluye también "drones de reconocimiento" y "logísticos", además de equipamiento para mejorar las capacidades navales de las fuerzas ucranianas. Se prevé que el envío de los drones comience este mismo mes.

El ministro de Defensa británico ha afirmado que, "en el quinto año de la brutal guerra de (Vladimir) Putin, Reino Unido está intensificando su apoyo y proporcionando a Ucrania la mayor cantidad de drones de su historia". "Este importante refuerzo de drones, probados en combate, brindará a las fuerzas ucranianas la capacidad necesaria para defender a su pueblo y repeler la agresión rusa", ha manifestado.

"Con la atención centrada en Oriente Próximo en las últimas semanas, Putin busca distraernos, pero los ucranianos siguen luchando con enorme valentía y nada nos impedirá seguir apoyándolos hasta alcanzar la paz", ha zanjado.

Los drones han demostrado ser cruciales, tanto para los contraataques ucranianos en el frente durante los últimos meses como para su defensa contra los continuos ataques rusos. Rusia desplegó aproximadamente 6.500 drones de ataque unidireccionales contra Ucrania en marzo de 2026, un aumento significativo con respecto al total de febrero.

"Como un impulso para las empresas británicas, la mayor parte de esta inversión se destinará a compañías con sede en Reino Unido, como Tekever, Windracers y Malloy Aeronautics, creando nuevos empleos en el Reino Unido y, al mismo tiempo, defendiendo la seguridad y la soberanía de Ucrania", según recoge el texto.

"El sector británico de drones está avanzando rápidamente y apoya tanto la seguridad del Reino Unido como la disuasión europea en general, impulsando la capacitación y la innovación en todas las regiones de Reino Unido", ha añadido.