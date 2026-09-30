El Consorcio de Bomberos de Sevilla entrega tres vehículos contraincendios a los parques de Sanlúcar, Cantillana y Écija

El diputado Gonzalo Domínguez, en la entrega de tres coches de bomberos a los parques de Sanlúcar, Cantillana y Écija, por parte del Consorcio Provincial - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha formalizado este miércoles, 30 de septiembre, la recepción e incorporación al Sistema de Bomberos la Provincia de Sevilla de tres nuevos vehículos contraincendios, en los que la institución ha invertido 1,1 millones de euros y con los que se continúa dando cumplimiento al Plan Director.

Se trata de dos camiones de tipología Autobomba Rural Pesada (BRP), que se han asignado a los parques de Sanlúcar la Mayor y Cantillana, y una Autobomba Urbana Ligera de dimensiones reducidas (BUL-Red), destinada al Parque de Bomberos de Écija. Para esta distribución, la Comisión Técnica del Consorcio ha aplicado criterios técnicos, basados en los informes operativos de las Jefaturas de Parque, estadísticas de siniestralidad y el inventario general de la flota, explica en un comunicado.

El Parque de Sanlúcar la Mayor registra una importante carga de trabajo, con gran volumen de salidas diarias y una elevada siniestralidad, mientras que en Cantillana el nuevo vehículo vendrá a reforzar intervenciones en incendios rurales y en tareas de apoyo urbano en su área operativa. El BUL-Red se adscribe Écija por las características que presenta el centro histórico del municipio, con calles estrechas en las que un vehículo de dimensiones reducidas resulta adecuado.

La incorporación de estos nuevos BRP y BUL-Red mejora la efectividad del servicio y la eficacia de la respuesta operativa en sus respectivas zona de influencia. En el acto de entrega han participado la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos; el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla; y la delegada de Gobierno Interior, Administración Pública y Seguridad Ciudadana de Écija, Rosario Luisa Delgado, acompañados de los respectivos jefes y jefa de parque o de zona.

Gonzalo Domínguez ha mostrado su satisfacción porque, pese a que plazos de fabricación y la ejecución de inversiones lleven su tiempo, los objetivos que se marcó la Diputación se están materializando: "Estamos renovando a un ritmo considerable los vehículos que necesitan nuestros bomberos para prestar servicio en los municipios de la provincia. Los que entregamos hoy son especialmente necesarios para distintas funciones, sobre todo en municipios con cascos históricos y calles de dimensiones reducidas. Seguimos cumpliendo los objetivos del Plan Director y avanzando en la renovación de la flota del Consorcio", ha subrayado.

También ha recordado que la llegada de estas unidades de última generación a los parques de Sanlúcar la Mayor, Cantillana y Écija permitirá la reorganización de los vehículos operativos del sistema, de forma que prácticamente todos los parques del sistema provincial dispondrán de vehículos BRP con menos de 5 años de antigüedad y se dota a un municipio como Écija de un recurso altamente útil en labores de emergencia.

LA INVERSIÓN EN VEHÍCULOS, AL 51% DE LO PREVISTO EN EL PLAN DIRECTOR

Esta nueva inversión en material móvil se ejecuta siguiendo las directrices del citado plan director. El esfuerzo inversor global de la Diputación de Sevilla en el Consorcio de Bomberos alcanza ya los 18 millones de euros, lo que equivale el 51% de los objetivos financieros plurianuales fijados para un horizonte de ocho años.

La adquisición de este lote forma parte de la partida de 7 millones de euros presupuestada entre los años 2025 y 2026 dedicada en exclusiva a la renovación de vehículos contraincendios y de actuaciones en altura. Con estas nuevas incorporaciones, se sigue dotando a los profesionales de herramientas de primer nivel que garanticen una respuesta homogénea y eficiente ante la emergencia en cualquier punto del territorio de la provincia.

CONECTADOS CON EL CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS DE LA PROVINCIA

Las dos nuevas BRP están construidas sobre un chasis Renault de tracción total permanente (Modelo D 14 HIGH K R4X4 280E6) con 280 CV, idóneas para la interfaz urbano-forestal, incendios agrícolas y terrenos escarpados. Estos vehículos destacan por su cisterna de alta capacidad y un sistema inteligente de autoprotección perimetral ante atrapamientos.

La unidad de BUL-Red de dimensiones reducidas está carrozada sobre chasis FUSO Canter 7C18, especialmente diseñada para actuar con agilidad en entornos urbanos de difícil acceso. Se trata de un tipo de vehículo que optimiza la respuesta rápida en cascos históricos y calles estrechas. Toda la instrumentación está conectada en tiempo real con el Centro Operativo de Emergencias de la Provincia (COEPS) para monitorizar su navegación y localización GPS en ruta.

Las nuevas unidades han sido acondicionadas para el servicio por las empresas adjudicatarias Iturri, que ha fabricado las 2 BRP en sus instalaciones técnicas de Protec Fire, ubicadas en la carretera Sevilla-Utrera; y Surtruck SL, que ha fabricado el BUL-Red en sus instalaciones del Polígono Industrial Los Espartales de La Rinconada.

La recepción final de los vehículos de emergencia se completó con plena conformidad tras superar los correspondientes protocolos de verificación por parte del personal técnico y los responsables de la Diputación.