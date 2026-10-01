La X Copa Nadia de Tenis llega del 4 al 10 de octubre al Centro de Tecnificación 'Blas Infante' de Sevilla

Presentación 10ª Copa Nadia de Tenis en la sede de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado la décima edición de la Copa Nadia, torneo internacional de tenis femenino que se disputará del 4 al 10 de octubre en las pistas del Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la décima edición de la Copa Nadia supone un nuevo paso en la "consolidación" de una competición que reúne tenis femenino internacional, promoción de jóvenes talentos, igualdad y memoria, y que vuelve a contar con la colaboración de las distintas administraciones y entidades deportivas.

En este contexto, en el acto han intervenido el presidente de la Diputación, Javier Fernández; la delegada municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; representación técnica de la Junta de Andalucía; el director general de la Federación Andaluza de Tenis y director del torneo, Juan Arispón; la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Tenis, Ángeles Bizcocho; y Adoración Borges, representante de la Real Federación Española de Tenis.

En este sentido, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado durante su intervención la evolución experimentada por una competición que, a su juicio, "cuenta todavía con un amplio recorrido por delante". "Es un torneo que va cada vez a más y que tiene una gran expectativa de crecimiento", ha señalado, a la vez que ha enmarcado el apoyo provincial a esta iniciativa dentro de "la apuesta de la Diputación por el deporte como instrumento para avanzar hacia la igualdad de oportunidades".

Al hilo, Fernández ha incidido en que "fomentar la práctica deportiva requiere también disponer de los medios necesarios para que pueda desarrollarse en condiciones de calidad". De ahí, ha explicado, el "esfuerzo" que realiza la institución provincial para "favorecer la dotación de instalaciones deportivas de calidad en el conjunto de la provincia, facilitando el acceso al deporte independientemente del lugar de residencia".

Para el presidente, el deporte representa "mucho más que la propia competición". "El deporte en general y el tenis en particular son valores, sentimientos, inspiración y esfuerzo, pero también nos permiten acercarnos y compartir", ha manifestado.

Igualmente, ha subrayado la capacidad de acontecimientos de estas características para generar una imagen exterior de Sevilla vinculada al deporte de calidad. "Invertir en deporte es también invertir en marca. La Copa Nadia contribuye a mostrar Sevilla como un espacio deportivo de alta calidad y eso nos permite proyectar nuestra ciudad y nuestra provincia hacia el exterior", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha valorado, asimismo, la capacidad cohesionadora del deporte, ejemplificada en el respaldo conjunto que recibe la Copa Nadia. "El deporte consigue que todas las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo para apoyar valores que son universales y que, además, ayudan a fomentar buenos hábitos entre la población", ha asegurado.

NADIA, DEPORTE Y FUTURO

La presentación de esta décima edición ha reservado también un espacio para recordar la figura de Nadia Mechaala, la joven tenista sevillana cuyo nombre y valores se encuentran en el origen de la competición, después de formar parte del grupo de competición de la Federación Andaluza de Tenis en el Centro de Tecnificación Blas Infante.

Su madre, Mercedes Gordillo, ha puesto el acento en el significado que tiene "mantener vivo ese legado" a través de una competición que contribuye a dar visibilidad al deporte femenino. Una tarea que, ha defendido, debe ser "compartida por el conjunto de la sociedad", teniendo en cuenta que son muchas las deportistas que, como Nadia, han contribuido "no solo a situar el tenis femenino en primer plano, sino también a demostrar cómo los valores y la disciplina adquiridos a través del deporte pueden abrir caminos vitales y profesionales exigentes".

Una idea en la que ha incidido también la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Tenis, quien ha señalado que el propio recorrido de la Copa Nadia constituye "la mejor muestra del valor adquirido por el proyecto".

TENIS INTERNACIONAL AL ALCANCE DE LAS NUEVAS GENERACIONES

El director general de la Federación Andaluza de Tenis y director del torneo, Juan Arispón, ha destacado que la Copa Nadia se ha convertido en una cita indispensable dentro del calendario deportivo de Sevilla y en una oportunidad para que los aficionados puedan disfrutar de tenis femenino internacional de gran nivel.

Al respecto, Arispón ha resaltado la categoría de las jugadoras que llegan a Sevilla, entre las que se han encontrado tenistas procedentes de fases previas de torneos de Grand Slam e incluso con experiencia en sus cuadros. Todo ello, además, en un escenario como el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante, cuyas instalaciones ofrecen las condiciones necesarias para el desarrollo de una competición internacional de estas características.

La perspectiva de las propias deportistas ha llegado de la mano de las tenistas Estrella Cabeza y Lorena Soler, quienes han coincidido en la importancia de disponer de torneos de esta categoría cercanos a las jugadoras.

UNA DESTACADA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

La décima edición de la Copa Nadia contará con una importante presencia de tenistas españolas tanto en el cuadro principal como en la fase de clasificación, reforzando el papel de la competición como espacio para el crecimiento y la proyección del talento nacional.

Entre las jugadoras previstas figurarán Carlota Martínez; Lucía Cortez, finalista de la Copa Nadia 2025 y campeona del W35 de Reus; y María García. Cortez y García Cid han representado recientemente a España en los Juegos del Mediterráneo. A ellas se suma Ariana Geerlings, una de las jugadoras españolas que viene protagonizando una destacada segunda parte de la temporada tras sumar títulos y finales en el circuito profesional.

Precisamente sobre la "importancia de disponer de competiciones que permitan progresar dentro de la estructura profesional del tenis" se ha pronunciado Adoración Borges, representante de la Real Federación Española de Tenis, quien ha valorado la "pirámide deportiva" como elemento esencial para que las jugadoras "puedan avanzar progresivamente dentro de la competición" y ha situado la Copa Nadia como un "ejemplo de esa función, mostrando además su confianza en que el nivel deportivo del torneo continúe creciendo".

DIEZ EDICIONES IMPULSANDO EL MEJOR TENIS

La trayectoria acumulada por la Copa Nadia ha permitido comprobar el papel que ha desempeñado Sevilla como escenario para jugadoras que posteriormente han alcanzado posiciones destacadas dentro del tenis internacional.

En su palmarés han figurado nombres como Diane Parry, campeona en 2021; Dominika Salkova, vencedora en 2023; Sinja Kraus, campeona en 2024; y Ane Mintegi, ganadora de la edición de 2025. También forma parte de la historia reciente de la competición Loïs Boisson, finalista en Sevilla y posteriormente semifinalista de Roland Garros en 2025.

Por Sevilla han pasado igualmente jugadoras de la relevancia de Paula Badosa, Sara Errani, Carla Suárez y Nuria Párrizas, ampliando una nómina que refleja la capacidad de este tipo de competiciones para convertirse en una plataforma dentro del recorrido hacia los grandes escenarios del tenis. La pasada edición dejó además un hito para el torneo, con Ane Mintegi como primera española en conquistar la Copa Nadia en su etapa internacional, tras imponerse en la final a Lucía Cortez.

Del 4 al 10 de octubre, el Centro de Tecnificación de Tenis 'Blas Infante' volverá así a abrir sus pistas al tenis femenino internacional para celebrar una década de Copa Nadia, manteniendo su apuesta por las nuevas generaciones y por hacer de Sevilla y Andalucía un punto de encuentro dentro del circuito.