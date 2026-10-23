El Cross de Itálica diseña unas jornadas técnicas para despertar el interés por el campo a través en Sevilla

Archivo - Cross Internacional de Itálica, en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, organizadora del XLIV Cross Internacional de Itálica a través del Servicio de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, desarrolla desde hace más de una década unas jornadas técnicas con motivo de este evento deportivo, uno de los más importantes de España y que forma parte del selecto grupo de pruebas de máxima categoría mundial del campo a través, la World Athletics (Gold Level).

En esta décimotercera edición, las jornadas técnicas de Itálica se celebran el viernes 6 de noviembre y se presentan con novedades interesantes entre las que destaca un formato renovado, estructurado en dos mesas coloquio. Además, se ha adaptado la programación a un horario de tarde, entre las 16,00 y las 18,45 horas, más adecuado para facilitar la asistencia del alumnado, profesorado, atletas, entrenadores y público en general a un encuentro que aúna el interés académico y deportivo y que están diseñadas para la comunidad educativa, explica en un comunicado.

También estrenan las jornadas foro de celebración: el Salón Cartuja del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, nueva ubicación también para la Feria de la Carrera, coincidiendo con la antesala del acto de presentación de los atletas participantes en el Cross de Itálica, que se correrá el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre.

Al respecto, el plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta el miércoles 4 de noviembre a las 12,00 horas y la participación es gratuita, presencial y abierta, previa inscripción, hasta completar el aforo (120 plazas). Las solicitudes se pueden tramitar a través del portal web: 'www.crossinternacionaldeitalica.es'.

ESTIMULAR EL INTERÉS POR EL CAMPO A TRAVÉS

Las jornadas técnicas de Itálica tienen como objetivo dar a conocer la importancia del Cross Internacional de Itálica como oportunidad para el desarrollo deportivo y económico de la provincia de Sevilla y su área de influencia. "Como actividad académica y de profundización vinculada al evento, estas jornadas han evolucionado hasta consolidarse como un referente formativo que, en ediciones anteriores, han reunido a más de 300 asistentes por sesión", ha explicado el director del Cross, Antonio Ruiz.

En el caso de esta edición, la organización ha puesto especial énfasis en el reto de estimular el interés de los deportistas y del público en general por el campo a través, una especialidad atlética aún poco conocida, y proporcionar conocimientos y habilidades actualizadas y orientadas a su práctica.

El panel de ponentes está integrado por entrenadores de máximo nivel, licenciados y doctores en Ciencias de la Actividad física y el Deporte, como Alba García, Enrique Pascual, Roberto Cejuela, Javier Cañadillas, Antonio Serrano, Arturo Martín, Alberto García y José Peiró.

En cuanto a la temática de las mesas, que estarán moderadas por Juan Carlos Higuero y Rubén Castrillo, está orientada en dos ejes principales: 'El campo a través como base para otras disciplinas y en la detección de talentos' y 'Gestión del éxito en el atleta de élitede campo a través'.

"A lo largo de su trayectoria, las Jornadas Técnicas de Itálica han contado con atletas de prestigio nacional e internacional, como Chema Martínez, Carolina Robles, Paulo Guerra o Ana Lozano, además de personas destacadas en ámbitos de prevención de lesiones, la psicología deportiva o la salud", explica Antonio Ruiz.