La Diputación y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla intensifican campañas para prevenir picaduras de mosquitos

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Macarena Pérez, visitan una farmacia en Lebrija para presentar una campaña de prevención de mosquitos - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y la vicepresidenta del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Macarena Pérez, han visitado este lunes la Farmacia Santa Brígida, en Lebrija, uno de los establecimientos implicados en la campaña de información para prevenir las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el Virus del Nilo Occidental (VNO).

El objetivo de la visita ha sido ensalzar esta iniciativa, en la que colaboran la Diputación y los farmacéuticos desde 2025 y que se intensifica en los meses de verano, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de los mosquitos y el mayor riesgo de picaduras. En este sentido, la campaña ha sido distinguida recientemente a nivel nacional por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos con uno de los V Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS y se apoya en la red de 145 farmacias comunitarias de los municipios con mayor riesgo entomológico, en cuyo entorno periurbano actúa la Diputación, explica en una nota de prensa.

La institución provincial ha editado para la misma 145 carteles --uno para cada farmacia--, 8.700 trípticos y 1.000 folletos. Estos últimos, al estar dirigidos específicamente a profesionales ganaderos, se han distribuido en diez oficinas de farmacia ubicadas principalmente en núcleos rurales como El Trobal, Pinzón, Trajano, Maribáñez o Guadalema de los Quinteros.

Todos los materiales incluyen recomendaciones para prevenir las picaduras, medidas de autoprotección y consejos para evitar la proliferación de mosquitos en viviendas, patios, jardines y otros espacios privados donde puede acumularse agua. La otra clave de la campaña es la labor diaria que desarrollan los farmacéuticos y farmacéuticas, quienes cuentan con información específica para orientar a la población y resolver las dudas que puedan surgir durante los meses de mayor riesgo.

Gonzalo Domínguez ha recordado que la prevención requiere la implicación de la ciudadanía y el hecho de que se esté innovando con herramientas como la aplicación 'ControlM', "que ofrece información actualizada y avisos personalizados a través del teléfono móvil, aunque la sensibilización más eficaz sigue siendo la que se hace cara a cara y ahí el Colegio de Farmacéuticos ha sido un aliado extraordinario".

"Los farmacéuticos y farmacéuticas atienden cada día a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, resuelven sus dudas y trasladan información rigurosa de una manera cercana y profesional. Esa labor es tan importante como cualquiera de las actuaciones que desarrollamos sobre el terreno", ha proseguido.

Asimismo, el responsable provincial ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento recibido por esta iniciativa a nivel nacional: "Estamos muy orgullosos de este premio porque demuestra que la colaboración institucional es útil y da resultados. La red de farmacias aporta un valor extraordinario para acercar la prevención a la ciudadanía y quiero agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla el compromiso y el entusiasmo con el que se ha implicado desde el primer momento en este proyecto".

Por su parte, Macarena Pérez ha indicado que están agradecidos a la Diputación por contar con ellos: "Estamos siempre dispuestos a colaborar con todas las administraciones que nos lo solicitan y muchísimo más en un tema como éste que afecta a la salud pública". Por tanto, "poner en valor la capacidad que tiene la red de farmacias comunitarias de toda la provincia de Sevilla para ser un punto referente de información de calidad a la población es, sin duda, un acierto".

También, Pérez ha querido dar las gracias a todos los compañeros, de las 145 farmacias de los quince municipios implicados, que están colaborando de forma activa en esta campaña y formándose en el tema del virus del Nilo Occidental. "Eso es importante, ha dicho, porque así pueden transmitir a la población a la que atienden información de calidad que sirve para prevenir las posibles picaduras de este mosquito, lo que finalmente se traduce en una mejora de la salud pública, ya que la enfermedad que pueden transmitir estos mosquitos es potencialmente grave".

La delegada municipal de Medio Ambiente de Lebrija, Teresa Serrano, ha afirmado que "las farmacias, por su contacto directo con la ciudadanía, son una puerta directa a la recepción de una información de esta importancia", al tiempo que ha abundado que, aparte del trabajo que se hace por parte del Ayuntamiento, en conjunto con Diputación, "contar con el Colegio de Farmacéuticos y los profesionales del sector, es una garantía.

"Además, desde el Ayuntamiento vamos a seguir implementando los tratamientos periódicos asignados para evitar la propagación de estos mosquitos, algo que hacemos, insisto, de la mano de Diputación", ha apuntado Serrano. "Debemos seguir así y, apelamos, también a la ciudadanía para que cada uno aportemos nuestro granito de arena con las medidas que, individualmente, podemos llevar a cabo", ha concluido.

PLAN INTEGRAL BASADO EN ANTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN

La colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos forma parte del enfoque integral con el que la Diputación de Sevilla desarrolla desde 2025 el Plan de Vigilancia y Control de Vectores en quince municipios de la provincia.

Aunque la institución provincial no tiene competencias en materia sanitaria, actúa en los entornos periurbanos de los municipios incluidos en el plan mediante labores de vigilancia, seguimiento entomológico y tratamientos preventivos, siempre en coordinación con los ayuntamientos, bajo la supervisión de la Junta de Andalucía y con el asesoramiento de especialistas científicos.

La institución provincial ha destinado seis millones de euros a este programa pionero en sus dos primeros años de ejecución. El plan combina una amplia red de vigilancia y trampeo, control biológico, tratamientos terrestres y aéreos, innovación tecnológica y acciones de información y sensibilización dirigidas tanto a la población como a colectivos estratégicos.