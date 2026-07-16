Los sindicatos marchan en Getafe para protestar contra "los recortes" de Airbus, con unos 4.000 trabajadores

Archivo - Un avión en la pista del nuevo campus de Airbus, a 15 de abril de 2021, en Getafe, Madrid, (España). E - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que secundan la huelga en Airbus, incluyendo SIPA --organización convocante de la movilización--, UGT, ATP, UTIL y CGT, han iniciado este jueves una marcha en Getafe desde el Ayuntamiento hasta la Puerta Norte de la fábrica en el municipio madrileño, movilizando a aproximadamente 4.000 trabajadores.

En concreto, el recorrido incluye el paso por las calles Jardines y Arboleda, además de la Plaza del Coronel Enrique Polanco y el Paseo John Lenon hasta la factoría, según ha confirmado SIPA a Europa Press.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores se encuentra la revisión de la decisión unilaterial de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).

La huelga, iniciada el pasado 1 de julio por SIPA y que cuenta ya con la suma de CCOO desde el pasado martes, 14 de julio, siendo el sindicato con mayor presencia en el fabricante europeo, afecta a las divisiones de Airbus Operaciones, Airbus Defensa y Espacio, y Airbus Helicópteros en las distintas factorías del país.

Como parte de las acciones de protesta aprobadas por la plantilla, los trabajadores están convocados hasta el 31 de julio a realizar concentraciones a las puertas de las principales factorías de la compañía a partir de las 5:00 horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de los primeros turnos de producción industrial.

El pasado viernes, 10 de julio, la dirección de Airbus en España manifestó su disposición al "diálogo con la parte social" tras más de una semana de protestas, bajo el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes".

Al respecto, desde CCOO ha apuntado a Europa Press que ayer se produjo una reunión de la comisión negociadora pero se cerró sin acuerdo alguno, mientras que este jueves hay programado un nuevo encuentro. En el caso de este sindicato, se ha acordado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 7 de septiembre si las conversaciones con Airbus no avancen en las próximas semanas.

Desde UGT, además, ha criticado una estrategia de imposición por parte de la firma, con medidas de presión hacia la plantilla, criticando que rompe con el clima de diálogo social que "venía siendo tradicional en la compañía", dentro de un contexto de "beneficios milmillonarios".