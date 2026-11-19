Foto de familia con las responsables de la jornada sobre el impacto de las pantallas, la pornografía y el abuso de las 'Trics' en menores, en la Facultad de Ciencias del Trabajo y organizadas por la Diputación - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha organizado este jueves, 19 de noviembre, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US), las jornadas conmemorativas del Día de la Infancia 2026 bajo el lema 'Celebramos la Infancia, cuidamos su futuro'. El encuentro, dirigido a profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, la salud y la educación, tiene como objetivo analizar los efectos de la exposición temprana y prolongada a las pantallas, el acceso a contenidos pornográficos y el uso abusivo de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) y su impacto en el neurodesarrollo y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.

El uso responsable de las tecnologías es un tema especialmente relevante en la actualidad, ya que el 68% de niños de 10 a 11 años tienen ya un móvil en sus manos, y que el 97% en niños de 10 a 15 años ha tenido que en algún momento acceso a internet, como explicaba María José Más, neuropediatra y una de las expertas que ha participado en estas jornadas, siguiendo cifras del Instituto Nacional de Estadística, tal como destaca la Diputación en una nota de prensa.

Durante la inauguración de estas jornadas, la diputada provincial ha agradecido el espacio de "encuentro, reflexión y aprendizaje", que ha cedido la Universidad de Sevilla para realizar estas jornadas en el Día de la Infancia. Una efeméride que "cada año celebramos", con el objetivo de "visibilizar y difundir políticas que favorezcan el desarrollo de nuestros niños y niñas" y que requiere la especial atención de las Administraciones y el conjunto de la sociedad, ha destacado la diputada.

Así, ha querido recordar que si bien "las tecnologías forman parte de nuestra vida diaria" y ofrecen grandes oportunidades, también "plantean muchos riesgos que debemos conocer y afrontar", especialmente durante la infancia.

Al respecto, este encuentro ha contado también con la participación de la directora general del Área de Cohesión social e Igualdad, Elena Marín; la vicerrectora de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad de la US, Rosario Antequera; y la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, María del Milagro Martín.

PROYECTO 'GUARDIAM': USO RESPONSABLE DE LAS TRIC

Estas jornadas forman parte del despliegue del proyecto 'Guardiam', una estrategia pionera impulsada por la Diputación de Sevilla para promover un uso responsable de las TRICS y ofrecer respuestas comunitarias y redes de apoyo eficaces --con especial atención a los municipios menores de 20.000 habitantes-- que que fomenten el acompañamiento digital a las familias y los centros educativos; y así "paliar el mal uso que pueda genera desinformación y dependencia", según ha explicado María Encarnación Fuentes.

El programa parte de una realidad constatada en los informes técnicos: uno de cada diez adolescentes presenta un uso problemático de redes sociales y videojuegos en la franja crítica de 11 a 14 años, situándose la media de acceso al primer teléfono móvil en los 11 años, edad a la que el 62% ya dispone de perfil en redes y un 30% ha accedido a pornografía.

Para hacer frente a estos desafíos bajo la premisa de que el reto no es alejar a los menores de la tecnología, sino enseñarles a utilizarla de forma segura y responsable, 'Guardiam' articula un plan de acción integral que incluye: herramientas web interactivas que faciliten a las familias, educadores y profesionales la detección de conductas abusivas y el diseño de planes personalizados de acompañamiento digital en el hogar; una red de Familias y formación --con el desarrollo de 40 seminarios presenciales dirigidos a familias con menores de entre 3 y 6 años, talleres en el marco de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, y una plataforma digital formativa activa hasta 2028.

Asimismo, se contempla la investigación y sensibilización: la elaboración de un estudio científico en convenio con la Universidad de Sevilla sobre las agresiones sexuales y la violencia digital, junto a campañas audiovisuales destinadas a prevenir el ciberacoso,el aislamiento social y las conductas adictivas.