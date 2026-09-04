Diputación de Sevilla aborda con la Mancomunidad de Residuos de la Vega proyectos de futuro y la mejora del servicio

Reunión de la Diputación con la Mancomunidad de Residuos de la Vega para abordar proyectos de futuro - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Municipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Mancomunidad de Residuos de La Vega, Antonio Garrido, un encuentro en el que ambos han estado acompañados por sus respectivos equipos. La reunión, enmarcada en el inicio del nuevo curso político, ha permitido abordar los principales proyectos y líneas de trabajo de la Mancomunidad a corto y medio plazo, así como hacer balance de la colaboración mantenida con la Diputación para la mejora y modernización de los servicios públicos vinculados a la recogida de residuos sólidos urbanos.

Durante el encuentro se ha realizado un seguimiento de las subvenciones concedidas por la Diputación para la mejora de la flota de vehículos de recogida de RSU, de las que la Mancomunidad de Residuos de La Vega ha sido beneficiaria. En próximas fechas está previsto el abono de 241.250 euros, correspondientes al 25% restante de la subvención, una vez completada la justificación de la inversión realizada, informa en una nota de prensa.

Esta financiación ha permitido a la Mancomunidad incorporar, el pasado mes de mayo, cinco nuevos camiones de recogida automatizada de residuos, reforzando y modernizando una flota que presta servicio diariamente a los municipios integrados en la entidad.

La Mancomunidad de Residuos de La Vega presta actualmente sus servicios de forma directa a 23 municipios de la provincia de Sevilla --20 mancomunados y tres asociados--, a los que se suman, de forma indirecta, otras mancomunidades y ayuntamientos. En conjunto, su ámbito de actuación alcanza a más de 34 municipios, incluyendo sus distintos núcleos de población, y a una población cercana a los 300.000 habitantes.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha destacado que "La Vega es una mancomunidad de municipios que funciona, que crece y es importante que siga contando con el apoyo de la Diputación para continuar avanzando en la misma línea". Domínguez ha hecho referencia además al "efecto red", que implica que "a más municipios integrados, mejor servicio", recordando que "los desafíos en materia de residuos en los próximos años precisan de mancomunidades y consorcios que estén a la altura de ese reto".

Para el presidente de la Mancomunidad, Antonio Garrido, el encuentro ha servido para "poner en común las necesidades y los proyectos que tenemos por delante y seguir avanzando en la mejora de un servicio público esencial para nuestros municipios y para sus vecinos y vecinas".

También ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones: "La incorporación de estos cinco nuevos vehículos supone un salto cualitativo para nuestra flota y nos permite seguir mejorando la calidad y la eficiencia del servicio de recogida. La colaboración con la Diputación es fundamental para que entidades supramunicipales como la nuestra podamos afrontar inversiones de esta envergadura".

El presidente de la Mancomunidad ha valorado de forma positiva la reunión señalando que "es importante mantener una interlocución directa y permanente con la Diputación para trasladar nuestras necesidades, pero también para compartir los proyectos y retos que tenemos por delante".