Airbus y sindicatos alcanzan un preacuerdo tras la mediación del Ministerio de Industria

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto a el CEO de Airbus, Guillame Faury, preside una reunión con representantes sindicales de Airbus en la sede del ministerio, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Airbus y los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT, que suman el 88% de representación de los trabajadores, han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

"Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha señalado el propio Hereu en declaraciones a los medios una vez finalizó el encuentro, destacando además la "capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial" al país.

En un comunicado, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de "entendimiento", facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados".

Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora "mejoras finales y aclaraciones específicas", a la vez que ha subrayado que "que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva".

En este punto, el ministro ha valorado que "atiende todos y cada uno de los elementos de la política laboral, en materia de movilidad o flexibilidad, por ejemplo.

Acordado por las partes, se ha decidido someter esta nueva propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en este mes de septiembre, dando tiempo a todos para comprender el contenido de la propuesta.

Esta reunión ha tenido lugar después del cierre de la segunda de las mesas de mediación ante el SIMA.

El pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que el conflicto no avanzara.