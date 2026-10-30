Diputación de Sevilla abre hasta el 11 de noviembre el plazo de alegaciones y subsanaciones para optar a las Becas Reset

Archivo - Foto de familia con algunos de los beneficiados con la Beca Reset, en foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha publicado en su Tablón de Anuncios Electrónico la resolución provisional con la relación de alumnado admitido, excluido e inadmitido en la convocatoria de becas de alojamiento del Área de Cultura y Ciudadanía, destinadas a estudiantes de la provincia de Sevilla para el curso 2026-2027.

Hasta el próximo día 11 de noviembre la institución provincial mantiene abierto el plazo para renunciar a la subvención, presentar alegaciones y/o los documentos preceptivos para las posibles subsanaciones, informa en un comunicado.

En esta fase los beneficiarios deben aportar, si no lo hubieran hecho ya, la matricula formalizada de los estudios para los que se ha solicitado la beca y el contrato de alojamiento o de arrendamiento de inmueble. La documentación se tramita a través de la sede electrónica de Diputación de Sevilla en Carpeta Ciudadana.

Esta nueva convocatoria de las Becas Reset está financiada por la Diputación con una cuantía total de 1,2 millones de euros y se gestiona a través del Área de Cultura y Ciudadanía. Son ayudas dirigidas a alumnas y alumnos de Grado universitario o Formación Profesional Superior, que residan a cuarenta kilómetros o más de los centros públicos de la provincia de Sevilla en los que estén matriculados para el curso 2026-2027, que han podido solicitar como cantidad máxima cuatro mil euros con los que la Institución sufraga sus gastos de alojamiento.

En esta edición, la convocatoria introducía una novedad: la ampliación de esta ayuda a estudiantes matriculados por primera vez en tercer curso en centros públicos de la provincia. Además, podían optar a la renovación de la Beca personas beneficiarias del curso anterior que mantenían las condiciones socioeconómicas exigidas y acreditaban un rendimiento académico mínimo del 50% de los créditos aprobados.