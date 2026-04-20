Diputación de Sevilla abre el plazo de convocatoria de presentación del 'Plan Corresponsables' en municipios menores

Archivo - La diputada de Cohesión Social interviene en una sesión plenaria en una foto de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, vuelve a convocar mediante una línea de subvenciones actuaciones municipales en el marco del ¡Plan Corresponsables 2026¡, un programa puesto en marcha y financiado por el Gobierno de España para fomentar la conciliación y los cuidados.

Esta tercera edición, denominada 'III Ciudadanía y Espacios Corresponsables en la provincia de Sevilla (Cecops)', movilizará algo más de un millón de euros, en concreto, una inversión total de 1.065.547 euros destinada específicamente a los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes, explica la Diputación en una nota de prensa.

Para la puesta en marcha de este proyecto, se destinará un presupuesto total de 1.260.239 euros. De esta cuantía, la Diputación asume un compromiso de cofinanciación propio de 207.728 euros, absorbiendo así la aportación económica que correspondería realizar a las entidades locales participantes para facilitarles el acceso al programa.

En cuanto a la ejecución de estos fondos, la Diputación gestionará directamente 194.692 euros, mientras que la mayor partida, que asciende a 1.065.547 euros, se distribuirá íntegramente entre los ayuntamientos participantes. La distribución de esta inversión se ha calculado atendiendo de forma proporcional al número de menores de hasta 16 años que residen en cada municipio. Gracias a este criterio, se garantiza un importe mínimo de 3.000 euros para cada una de las 91 entidades locales beneficiarias (89 municipios y 2 Entidades Locales Autónomas), basándose en los datos más recientes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el INE de 2024.

El programa cuenta con una trayectoria consolidada en la provincia de Sevilla, que benefició a 11.337 familias en su convocatoria anterior, reforzando la implantación de servicios de conciliación y corresponsabilidad. El objetivo central del plan es transformar el modelo de cuidados hacia un sistema público y profesionalizado.

Las ayudas permitirán implementar servicios de cuidado para menores de hasta 16 años --o hasta 21 años en casos de discapacidad-- tanto en domicilios como en dependencias públicas habilitadas (centros culturales, deportivos o bibliotecas). Para garantizar la calidad, el personal contratado deberá contar con perfiles técnicos específicos (monitores de ocio o técnicos en educación infantil).

Además, se priorizará el acceso a familias monomarentales y monoparentales, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social y unidades familiares con responsabilidades de cuidado de dependientes.

PLAZOS Y GESTIÓN SIMPLIFICADA

Los ayuntamientos interesados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes tras la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia. Para agilizar la gestión, la Diputación efectuará el pago de forma anticipada del 100% de la subvención.

El periodo de ejecución de las actuaciones comprenderá desde el 1 de enero hasta el 11 de septiembre de 2026, debiendo quedar todo debidamente justificado antes del 30 de octubre de ese mismo año.