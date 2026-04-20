El PSOE se dispara en el CIS de abril y llega al 36,4% y una ventaja de casi 13 puntos sobre el PP

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco punto más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Mientras que el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6 %, y retroceden tanto Vox, que se deja dos puntos en un mes y se anota un 14,7%, como Sumar, que marca su peor dato: un 5,8%.

La encuesta se ha realizado en los 10 primeros días de abril, con la guerra en Oriente Medio abierta y con los juicios del 'caso mascarillas', que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, y de la 'Operación Kitchen', que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz.