El PSOE se dispara en el CIS de abril y llega al 36,4% y una ventaja de casi 13 puntos sobre el PP

Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026.
Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026.- Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 20 abril 2026 14:53
Seguir en

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco punto más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Mientras que el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6 %, y retroceden tanto Vox, que se deja dos puntos en un mes y se anota un 14,7%, como Sumar, que marca su peor dato: un 5,8%.

La encuesta se ha realizado en los 10 primeros días de abril, con la guerra en Oriente Medio abierta y con los juicios del 'caso mascarillas', que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, y de la 'Operación Kitchen', que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz.

Contador

Artículos Relacionados

La preocupación por la vivienda se modera en el CIS, mientras sube la generada por la inmigración

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado