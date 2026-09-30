La Diputación de Sevilla abre el plazo de inscripción para la XLIV edición del Cross Internacional de Itálica

Sevilla.- DipuSevilla.-El Mosaico de Medusa protagoniza el cartel del XLIV Cross Itálica, previsto el 7 y 8 de noviembre - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cross Internacional de Itálica celebrará su XLIV edición el próximo mes de noviembre, en su habitual circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce y con una programación que mantiene el formato de desdoblar la competición en el fin de semana.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, en esta edición de 2026, la carrera popular nocturna protagoniza la jornada del sábado 7, en modalidad mixta y en horario de 18,30 a 20,00 horas aproximadamente, mientras que el domingo 8 acoge el resto de las pruebas, desde la categoría Pitufos hasta las dos carreras internacionales, el Cross Corto Popular Femenino, Cross Corto Popular Masculino y Cross Popular Relevo mixto, en un horario que abarca desde las 9,00 a las 15,00 horas aproximadamente.

Los preparativos para el Cross de Itálica siguen su marcha y, dentro de los hitos preliminares para poder disfrutar de un 'super fin de semana' de campo a través en la provincia, la Diputación, institución organizadora del evento a través del Servicio de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, anuncia la apertura de los plazos para las inscripciones en las diferentes modalidades de participación en el Cross, así como en las Jornadas Técnicas del Cross de Itálica.

Desde las 10,00 horas de mañana, jueves 1 de octubre, hasta las 12,00 horas del viernes 30 de este mes, se abrirá el plazo para la participación de deportistas y clubes. En este sentido, la prueba popular se divide en cross largo (mixto y nocturno) y corto, ambos con categorías sénior y máster con un límite de 1.000 plazas por prueba y cuotas de 6 euros por un cross o 9 euros por ambos (incluyendo una bolsa del corredor por participante).

Asimismo, existe un cross de relevos mixtos (integrado por 2 mujeres y 2 hombres) con un límite de 50 equipos y una cuota de 20 euros (que incluye bolsa del corredor por participante), permitiendo elegir nombre propio a cada equipo.

Finalmente, el resto de pruebas no especificadas son gratuitas, destacando la categoría pitufos con un cupo máximo de 200 participantes repartidos equitativamente en dos grupos de edad.

El voluntariado podrá hacer efectiva sus inscripciones entre el 5 y el 30 de octubre y para las personas que quieran inscribirse a las Jornadas Técnicas formativas, una de las actividades paralelas de la carrera poncina, se habilita el plazo entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre.

Las personas interesadas van a poder formalizar sus inscripciones online en el portal web del Cross Internacional de Itálica, a través del enlace: http://www.crossinternacionaldeitalica.es/es/inscripciones/ donde además se podrá consultar la normativa de participación.

El Cross Internacional de Itálica es el evento atlético con más trayectoria de la provincia y uno de los más importantes del circuito de campo a través del mundo, como lo demuestra el hecho de estar incluido en el selecto club del campo a través internacional reconocido y avalado por la World Athletics, con la categoría Gold Level. Una cita con lo más selecto del cross que no ha parado de crecer, tanto en cantidad de participantes como en calidad organizativa y deportiva.