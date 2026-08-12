Diputación de Sevilla amplía controles y tratamientos frente a mosquitos con aplicaciones con drones en 500 hectáreas

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aumentado el 35 por ciento de las revisiones de focos y ejecución de 368 tratamientos larvicidas en una sola semana, la cifra más alta de 2026; y la realización de 231 aplicaciones de tratamientos adulticidas en los entornos de los municipios en alerta durante las últimas dos semanas, un protocolo que se repite quincenalmente. Además, como medida complementaria de máxima precisión, durante esta semana se están aplicando tratamientos aéreos con drones para crear un cinturón de protección de unas 500 hectáreas en localidades como La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca o Dos Hermanas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, mantiene así en su máximo nivel operativo el dispositivo de vigilancia y control de mosquitos que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental (VNO), con refuerzos específicos en todos los municipios de la comarca de especial seguimiento donde la Junta de Andalucía ha declarado áreas en alerta o ha prorrogado esta situación por circulación del virus o por la detección de casos en humanos.

Asimismo, se han hecho 22.000 revisiones de focos hasta la fecha, frente a las 9.800 acumuladas en el mismo periodo de 2025. Hay once equipos desplegados de forma simultánea para las actuaciones terrestres.

Por otro lado, las actuaciones con drones continuarán durante la próxima semana, focalizándose en masas de agua próximas a núcleos urbanos, como los arrozales y áreas con vegetación que sirven de refugio a los insectos.

De esta manera, se ha completado lo segunda fase tratamientos adulticidas con avioneta en unas 6.000 hectáreas de arrozal, abarcando los términos municipales de La Puebla del Río, Isla Mayor, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas de San Juan.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA

Este refuerzo en las labores de prevención, contemplado en el plan, responde al repunte de casos detectados tanto en mosquitos como en personas durante las últimas semanas, por un escenario propiciado por las lluvias del invierno pasado y la llegada temprana de las altas temperaturas, factores que favorecen la proliferación del mosquito del género Culex.

Así, la Diputación continúa su colaboración con la Estación Biológica de Doñana en materia de vigilancia entomológica avanzada para hacer frente a la propagación del virus en la provincia. Ante el escenario actual, este dispositivo establece un circuito de monitorización continua basado en la identificación de las especies vectoras y la ejecución de pruebas PCR a mosquitos capturados.

Este procedimiento ha sido diseñado para localizar "con precisión" las zonas con presencia viral activa, permitiendo dirigir los tratamientos de control allí donde es más urgente. En lo que va de temporada, la Junta ha declarado áreas en alerta por circulación de virus en 20 municipios de la comunidad autónoma, de los que 10 se sitúan en la comarca sevillana de especial seguimiento en la que la Diputación tiene encomendado actuar.

En concreto, la institución provincial, a través de Tragsatec, ejecuta su plan en los entornos periurbanos --hasta 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos urbanos principales, secundarios y diseminados-- de Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

La declaración de alerta ha obligado a intensificar durante periodos renovables de cuatro semanas las labores de vigilancia y control. Por este motivo, la Diputación mantiene una estrecha coordinación con el resto de administraciones y ha maximizado sus recursos sobre el terreno.