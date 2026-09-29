La Diputación de Sevilla apoya la Feria del Libro Antiguo con stand propio y talleres en la Casa de la Provincia

Stand de la Diputación de Sevilla en la Feria del Libro y de Ocasión, en la Plaza de San Francisco - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 49 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla (Flaos) convertirá hasta el próximo 18 de octubre la Plaza de San Francisco en un espacio de encuentro, reflexión, participación y disfrute en torno al lema 'Libros antiguos, nuevas historias'. Bajo esta premisa, la cita suma a su tradicional oferta de expositores de librerías de viejo de todo el país un programa cultural plural y paralelo, pensado para públicos de todas las edades y enfocado en poner en valor la diversidad del sector.

En este marco, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla muestra su total respaldo a un evento consolidado en la agenda cultural de la ciudad. La institución provincial participa activamente con un stand propio, el número 11, gestionado a través del Servicio de Archivo, consolidando su firme apuesta por el fomento de la edición pública de libros, remarca en un comunicado.

Además, conscientes de la necesidad de enriquecer la oferta cultural, la Diputación amplía este año su colaboración cediendo un espacio emblemático como es la Casa de la Provincia. De este modo, este edificio se convertirá en la sede de un atractivo programa de talleres gratuitos vinculados a los oficios del libro y las artes gráficas, acercando el aprendizaje práctico a la ciudadanía.

Entre los fondos bibliográficos del stand, destacan los números no agotados de la conocida colección Arte Hispalense, todos los que están en existencia hasta el número 119, uno de los grandes bestsellers de la editorial, así como diversos títulos galardonados con los Premios Archivo Hispalense. Entre ellos, sobresalen trabajos de referencia como 'Anatomía de la Catedral de Sevilla', de Alfonso Jiménez Martín (Premio de la Colección de Historia en 2012), o 'La piel de la arquitectura', de Alfredo J. Morales (Premio de la Colección de Arte en 2008).

La presencia institucional también reserva espacio para joyas de gran valor literario e histórico, como los 'Cuentos de Animales' de Blas Infante y los ejemplares de la histórica revista 'Mediodía'. Esta publicación literaria sevillana marcó el inicio de las publicaciones del grupo de la Generación del 27 y conmemoró recientemente un siglo exacto desde su fundación en junio de 1926.

Con esta presencia, la administración pública subraya la importancia fundamental de fomentar, proteger y difundir la edición de obras que vertebran la memoria colectiva e identidad andaluza.

ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA PROVINCIA

La Casa de la Provincia será un espacio para el aprendizaje y talleres, "porque un libro antiguo también es papel, tinta, tipografía, encuadernación y oficio"; de ahí que la Feria incorpore este año un programa paralelo de actividades que reivindica el valor de lo hecho a mano y de las profesiones tradicionales bajo el concepto 'Cuidar lo viejo'.

La Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1) acoge así un completo ciclo de talleres formativos gratuitos de aforo limitado y con inscripción previa. Entre las propuestas, figura el taller de impresión artesanal impartido por Tiporium, diseñado para que adultos (jueves 1 de octubre, 18,00 horas) y público juvenil y familiar (viernes 16 de octubre, 18,00 horas) descubran las herramientas y procedimientos de una imprenta tradicional, experimenten con tintas y tipografías y creen su propio marcapáginas.

Asimismo, la programación se completa con los talleres de lettering y caligrafía de la mano de Sonia de @quilustraletras, con sesiones específicas orientadas tanto a público adulto y juvenil (jueves 8 de octubre, 18,00 horas) como infantil y juvenil (jueves 15 de octubre, 18,00 horas), donde los participantes aprenderán técnicas básicas de trazo y composición artística.