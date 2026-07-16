Diputación de Sevilla avanza en movilidad digital y gamificación turística en los ayuntamientos de Osuna y Estepa

Una de las reuniones de trabajo técnicas con localidades integradas y beneficiadas en los Fondos Feder PAI EDIL - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Inpro, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla, avanza de forma decidida con los ayuntamientos de la provincia en la ejecución de dos proyectos clave de transformación digital que suman un presupuesto global de 560.000 euros. En este sentido, la entidad instrumental ha celebrado reuniones de trabajo técnicas con las 17 localidades integradas y beneficiadas en los Fondos Feder PAI EDIL de Osuna y Estepa para diseñar de manera conjunta estas nuevas herramientas.

La primera de las líneas de trabajo centradas en Osuna, 'Sistemas de movilidad digital que conectan personas, recursos y municipios', busca optimizar la conectividad en el territorio, facilitando de forma prioritaria el acceso de la población joven a oportunidades de formación, empleo y servicios públicos; con un presupuesto asignado de 260.000 euros.

Así, Inpro ha podido conocer de los ayuntamientos de Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara, El Saucejo y Osuna, sus propuestas y centralizar la información sobre infraestructuras de transporte, rutas, recursos sanitarios, educativos o comerciales.

El resultado será una plataforma digital escalable y geolocalizada que reducirá las barreras de desplazamiento y mejorará la cohesión territorial de la zona. Gamificación para revolucionar el turismo en Estepa.

Paralelamente, bajo el marco de los Fondos Feder PAI EDIL de Estepa, Inpro lidera el desarrollo del diseño de una plataforma web de gamificación de productos turísticos, que cuenta con una inversión de 300.000 euros dentro de la estrategia 'Turismo y Cultura que te Emociona'.

Para definir los retos, misiones, insignias y rutas gastronómicas, patrimoniales o naturales que conformarán la plataforma, se ha convocado a los municipios de Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

Esta herramienta pretende dinamizar el comercio, la hostelería y los servicios locales mediante el uso del juego, aumentando el tiempo de permanencia de los visitantes y combatiendo la desestacionalización del turismo en la comarca.

Inpro ha establecido canales directos de colaboración con los ayuntamientos para recopilar información técnica clave sobre estos proyectos, cofinanciados por la Unión Europea, garantizando así que las soluciones finales respondan con precisión a las demandas reales de cada territorio.