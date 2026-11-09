La Diputación de Sevilla cierra su participación en la Felise con la presentación de 'En busca del cuento perdido'

El diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, junto al escritor Antonio Rodríguez Almodóvar y la responsable de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, Pilar Rodríguez, en la Felise 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha mostrado apoyo "un año más" al sector editorial y a la difusión de la cultura con su participación en la Feria del Libro de Sevilla (Felise 2026), celebrada en los Jardines de Murillo. A través del Servicio de Publicaciones, dependiente del Área de Cultura y Ciudadanía, la institución provincial ha desplegado en su 'stand' número 54 una "amplia selección" de sus novedades editoriales de 2026, junto a otros títulos de su catálogo, con obras dedicadas a la historia, el arte, la literatura, el patrimonio y las ciencias sociales como 'En busca del cuento perdido. Ensayos y artículos sobre el cuento popular', del escritor Antonio Rodríguez Almodóvar.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado que la presencia de la Diputación en la Feria del Libro de Sevilla "responde a nuestro compromiso con el sector editorial y con una actividad cultural que permite acercar a la ciudadanía el conocimiento, la investigación y la creación literaria que promovemos desde la institución provincial", según ha concretado la institución provincial en una nota.

En este sentido, Fernández ha querido agradecer al director de la Felise, Antonio Agredano, la "magnífica acogida que ha dispensado a la Diputación de Sevilla en esta edición y las facilidades ofrecidas para que nuestra institución forme parte activa de una cita cultural tan importante para la ciudad y la provincia".

Más allá de su espacio expositivo, la Diputación ha desarrollado una programación propia de presentaciones literarias en el Espacio Unicaja de la Feria, con dos encuentros que han ocupado un lugar destacado en su agenda cultural.

Por una parte, la presentación de 'En busca del cuento perdido. Ensayos y artículos sobre el cuento popular', del escritor e investigador Antonio Rodríguez Almodóvar, con la que ha culminado su participación en la Felise 2026; y, por otra, la puesta de largo de los poemarios ganadores de los Premios de Sevilla de Poesía Generación del 27, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Diputación y el Ateneo de Sevilla.

En este sentido, Fernández ha señalado que "queremos que nuestra participación en la Feria vaya más allá de mostrar los libros que editamos; estas presentaciones nos permiten dar visibilidad a sus autores reconociendo sus aportaciones a la literatura y los estudios, así como propiciar un encuentro directo con los lectores".

Así, el ente provincial ha cerrado su agenda de presentaciones en la Felise 2026 este domingo con 'En busca del cuento perdido. Ensayos y artículos sobre el cuento popular', de Antonio Rodríguez Almodóvar, una obra editada por la institución provincial que reúne los trabajos académicos publicados por el autor, tanto en España como en el extranjero, en torno al estudio de los cuentos populares.

La presentación ha contado con la intervención del profesor titular de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (US), Jaime Galbarro García. El volumen recoge una parte fundamental de la labor investigadora desarrollada por Rodríguez Almodóvar durante décadas, dedicada a la recuperación, el análisis y la clasificación de los cuentos de tradición oral española.

A partir de sus trabajos de campo y de una metodología apoyada en los estudios de destacados especialistas del folclore, el autor ha contribuido a rescatar narraciones inéditas y a reconstruir otras a partir de versiones transmitidas entre generaciones, "poniendo de manifiesto la riqueza y singularidad de este patrimonio literario".

En contexto, Doctor en Filología Moderna, exprofesor de la US y catedrático de Lengua y Literatura Española, Rodríguez Almodóvar cuenta con una "dilatada trayectoria como escritor, investigador y divulgador". Dos veces Premio Nacional de Literatura, en 1985 y 2005, es autor de obras de referencia como 'Cuentos al amor de la lumbre', con más de cincuenta ediciones, y de la colección infantil 'Cuentos de la Media Lunita'. Su producción abarca también la novela, la poesía, el teatro y el ensayo. Correspondiente de la Real Academia Española en Andalucía, su trabajo ha recibido igualmente reconocimientos internacionales por su contribución al conocimiento y la difusión de la literatura de tradición oral.

Asimismo, la programación de la Diputación en la Feria del Libro de Sevilla incluyó también la presentación de las obras ganadoras de los Premios de Sevilla de Poesía Generación del 27, organizados conjuntamente con el Ateneo de Sevilla. El encuentro, celebrado igualmente en el Espacio Unicaja, permitió "dar a conocer los poemarios 'Venturas', de Juan Peña, galardonado con el Premio de Poesía Generación del 27, y 'La casa. Los fantasmas', de Irene F. Romero, distinguida con el Premio de Poesía Joven Generación del 27".

Venturas plantea una reflexión poética que combina el asombro ante la existencia con una mirada crítica hacia el mundo contemporáneo, desde una escritura que "dialoga con la tradición grecolatina y la literatura popular". Por su parte, 'La casa. Los fantasmas' propone un "recorrido íntimo por la memoria, la infancia, la enfermedad y la pérdida, en el que la casa se convierte en un espacio simbólico desde el que explorar la identidad y los recuerdos".

En suma, el acto contó con la participación del diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja; el presidente de su Sección de Literatura, José Vallecillo; la filóloga y crítica literaria Lucía Montero; la escritora y traductora Victoria León; y los dos autores premiados.

La presentación puso de relieve la colaboración entre ambas instituciones para "promover la creación poética, reconocer la calidad literaria y favorecer la publicación y difusión de nuevas obras, con especial atención a las voces jóvenes".

Con estas dos presentaciones y su presencia editorial en la Felise 2026, la Diputación cierra una nueva participación en la Feria del Libro en la que ha conjugado la recuperación y divulgación del patrimonio literario con el estímulo a la creación contemporánea. Una labor que, a través del Servicio de Publicaciones, "contribuye a ampliar el acceso a la cultura y a dar proyección al trabajo de escritores e investigadores".

Como ha concluido Fernández, "desde la Diputación vamos a seguir apoyando la edición de libros, la investigación y la creación literaria, porque entendemos que publicar y difundir estas obras es también una manera de conservar nuestra memoria cultural y de ponerla al alcance de todos los sevillanos".