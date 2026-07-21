Diputación de Sevilla colabora con Hub Defensa Andalucía, que reúne en Londres a un centenar de empresas e instituciones

El vicepresidente de Prodetur (1i), Rodríguez Hans, en una foto de familia con otros responsables de instituciones y empresas tras la presentación del Hub Defensa Andalucía, en el que colabora Diputación, en Londres - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, como partner institucional, y con la colaboración de la Zona Franca de Sevilla, ha colaborado en la presentación en Londres del Hub Defensa Andalucía, una iniciativa andaluza que se ha proyectado ante empresas, instituciones y líderes del sector coincidiendo con el Farnborough International Airshow 2026 "como catalizador de nuevas alianzas estratégicas".

La Embajada de España en Reino Unido ha sido el escenario este lunes de esa presentación internacional en una recepción institucional y empresarial "de alto nivel" que ha reunido a más de un centenar de representantes de empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a los sectores de defensa y aeroespacial de España y Reino Unido.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla que tiene como objetivo el fomento del desarrollo socioeconómico en la provincia de Sevilla, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado, en un comunicado, que la institución que representa "mantiene una apuesta decidida por la internacionalización de los sectores estratégicos de la provincia que atraen inversiones y generan empleo cualificado".

Rodríguez Hans ha puesto de relieve la fortaleza del tejido aeroespacial sevillano, la capacidad tecnológica de sus empresas y el potencial de sus infraestructuras, al tiempo que ha señalado que la provincia "se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del sur de Europa gracias a un ecosistema empresarial altamente especializado" y ha recordado el estudio promovido conjuntamente por Prodetur y Fedeme, que la sitúa entre los territorios de referencia del sector en España, "preparada para liderar y seguir construyendo alianzas internacionales".

En lo que a la Zona Franca de Sevilla se refiere, se ha remarcado que se trata de un enclave estratégico para el desarrollo de la industria de defensa "gracias a la excelencia de su tejido industrial, especialmente en el sector metalúrgico". Al respecto, siete de las 16 empresas instaladas en el recinto pertenecen a este ámbito y destacan por su capacidad de fabricación avanzada y su orientación al doble uso --dual-use--, "lo que la posiciona como un entorno idóneo para impulsar las capacidades industriales vinculadas a la defensa".

La jornada ha servido, además, para presentar ante el ecosistema internacional el Hub Defensa Andalucía, iniciativa impulsada por la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, que, en apenas su primer año de actividad, integra ya a más de un centenar de empresas y entidades vinculadas a los ámbitos de la defensa, la seguridad, la aeronáutica, el espacio y las tecnologías duales, tal y como ha expuesto con detalle su director general, Carlos Jacinto Marín.

Durante el acto, el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, ha subrayado que la celebración de este encuentro "responde a la voluntad de conectar el potencial industrial andaluz con los principales agentes internacionales del sector y favorecer la incorporación de las empresas de la comunidad a nuevos proyectos y cadenas globales de valor".

Tras las intervenciones institucionales, los asistentes han participado en un encuentro empresarial que ha favorecido el intercambio de contactos y el desarrollo de reuniones entre compañías españolas y británicas interesadas en explorar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la industria aeroespacial, la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa.

El debate ha contado con la participación del director de la planta de Sevilla de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Plácido Puentedura; el director comercial de MBDA España, Fernando Rodríguez Maroto y del vicepresidente de Desarrollo de Negocio para Defensa en Europa de Rolls-Royce, Carlos Cerezo.

Entre las empresas e instituciones presentes, el Ministerio de Defensa de España, la Junta de Andalucía (Andalucía TRADE), Airbus España, Thales UK, Ghenova, Sofitec Aero, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Cortes del Sur, así como representantes de organismos públicos, agregadurías de defensa, cámaras de comercio, medios especializados y compañías líderes de los sectores aeroespacial, naval, tecnológico y de defensa de España, Reino Unido y otros mercados internacionales.