Diputación de Sevilla convoca el premio de monografías 'Nuestra América' de 2026

Imagen de recurso del premio de monografías 'Nuestra América' que convoca el Área de Cultura. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha abierto la convocatoria para la edición 2026 del certamen de monografías 'Nuestra América'. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Sevilla (US) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene como objetivo primordial el impulso de la investigación científica en las áreas de Historia, Literatura o Arte.

El certamen se centra en aquellos países o zonas geográficas que han mantenido vínculos históricos con España y, de manera preferente, con Andalucía, reforzando así la tradicional vocación americanista de Sevilla y su papel como centro de estudio de las relaciones transatlánticas, explica en una nota de prensa.

La convocatoria está abierta a autores que concurran de forma individual o colectiva, siempre que presenten trabajos originales, inéditos y que no hayan sido premiados en otros certámenes. Las obras deben ajustarse al formato de monografía, quedando excluidas las meras transcripciones de tesis doctorales que no hayan sido adaptadas a este género editorial.

En cuanto a las especificaciones técnicas, los textos deben tener una extensión de entre 250 y 400 páginas, redactados en castellano y presentados en soporte digital editable y PDF. Se valorará especialmente el rigor metodológico, la calidad científica de la investigación, el uso crítico de fuentes actualizadas y el empleo de un lenguaje inclusivo y no sexista, garantizando así la excelencia académica de las obras seleccionadas por el jurado experto.

El plazo para la admisión de los trabajos finalizará el próximo 4 de septiembre de 2026. Las personas interesadas podrán tramitar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, mediante correo certificado dirigido al Servicio de Archivo y Publicaciones, o de forma presencial en el Registro General de la institución.

En el caso de que el volumen de los archivos digitales supere la capacidad de la plataforma, la organización ha habilitado canales alternativos de envío por correo electrónico para asegurar la recepción del material gráfico y documental.

El fallo del jurado, que contará con especialistas de la Universidad de Sevilla y del CSIC, será inapelable y se comunicará a los galardonados antes del 31 de diciembre de 2026, conllevando la cesión de los derechos de explotación para una edición de hasta 1.200 ejemplares.

La Diputación de Sevilla tiene por objeto, mediante este certamen, ampliar la divulgación de estudios rigurosos que son esenciales para conocer la historia y el legado de Andalucía y Sevilla y su estrecha vinculación con América, fomentando la producción de conocimiento científico y su transferencia a la sociedad.