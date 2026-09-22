Diputación de Sevilla destina 1,3 millones al deporte olímpico y paralímpico a través de 21 clubes y 71 deportistas

Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha aprobado una dotación de 1,3 millones de euros destinada a 21 entidades deportivas de la provincia, que promocionan estas modalidades deportivas en categorías máxima y submáxima, y a 71 deportistas con condición de rendimiento, con méritos en pruebas deportivas olímpicas o paralímpicas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, se trata de importes procedentes de sendas subvenciones del Programa de Deportes, que gestiona la Institución desde el Área de Cultura y Ciudadanía, ambas en régimen de concurrencia competitiva.

En este sentido, el diputado del área, Casimiro Fernández ha señalado que esta ayudo supone un impulso "no solo con intenciones, sino desde el presupuesto". "Nuestro objetivo es retener y fomentar el talento local también en este ámbito y contribuir al desarrollo de un ecosistema que vertebre una red profesional en torno al deporte, de gestión local", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que el apoyo institucional al deporte olímpico y paralímpico en una provincia como Sevilla "trasciende el ámbito estrictamente deportivo", luego de poner el foco en "el valor añadido del deporte como motor transversal de desarrollo económico y cohesión social" durante la reunión del Equipo de Gobierno.

En esta línea, ha defendido que el apoyo a eventos deportivos, el incentivo a los clubes y las becas a deportistas de élite, "posibilitan la presencia de nuestros deportistas en los grandes acontecimientos y ponen a la provincia en la ventana de oportunidad para acoger u organizar citas deportivas internacionales, con el posicionamiento global y la consolidación de la 'Marca Sevilla' que esto supone".

Por otro lado ha destacado el "efecto positivo" en cuanto a la "renovación y modernización" de la infraestructura deportiva provincial y el "beneficio para el fomento de la base deportiva, dado el efecto tractor e inspiracional para nuestros jóvenes", por lo que ha considerado que esta inversión de fondos institucionales "van a incidir a medio plazo sobre la atracción de turismo deportivo nacional e internacional", con el consiguiente impacto directo en sectores como el turismo, la hostelería, el transporte y el comercio locales.

Mientras que el año pasado la ayuda clubes era de 600.000 euros, en esta edición ha subido hasta el millón de euros; igualmente, el total de la cantidad destinada a deportistas este año es de 300.000 euros, cien mil más que en 2025, incrementándose también el número de beneficiarios desde los 43 del año pasado a los 71 en 2026.

Por otro lado, Casimiro Fernández ha propuesto también a la Junta de Gobierno de la Diputación la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2028 para la inclusión de una nueva línea sobre el programa para la rehabilitación del Complejo Universitario Flora Tristán, con el que la Institución provincial colabora con la Universidad Pablo de Olavide. Una propuesta por importe de un millón de euros, que ha contado con el visto bueno del Gobierno provincial.