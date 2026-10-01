Diputación de Sevilla difunde en una guía el legado tartésico de 20 municipios de la provincia

Foto de familia tras la presentación de la guía de Prodetur sobre el legado tartésico de la provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, ha presentado 'Territorio Tartessos. Guía del Patrimonio del Lacus Ligustinus en la Provincia de Sevilla', una publicación que recorre 20 municipios a través de un nexo común: su vinculación con la época tartésica.

El acto se ha enmarcado en la celebración de la III Semana de la Cultura Tartésica, organizada por el Ayuntamiento de Camas. El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, realizaba esta presentación en el Centro de Interpretación de la Cultura Tartésica de Camas, junto al alcalde del municipio, Víctor Manuel Ávila, que contaba con la asistencia de representantes de los municipios incluidos en la guía y del sector turístico de la provincia, informa en una nota de prensa.

"Tenemos lugares que nos permiten recorrer siglos de historia sin salir de nuestra provincia. No hablamos de 20 destinos aislados, sino de una experiencia conjunta", destacaba Rodríguez Hans, al tiempo que incidía en que la guía parte de las mismas raíces y un patrimonio común. En este sentido, Rodríguez Hans hacía hincapié en las posibilidades que ofrece este trabajo como elemento de conexión entre municipios.

"Cuando conseguimos que alguien venga a Camas atraído por el patrimonio tartésico y después descubra un museo o un yacimiento en otro municipio, estamos creando un recorrido que conecta nuestros pueblos y multiplica las oportunidades para todos", afirmaba.

Por su parte, Víctor Manuel Ávila señalaba que "esta guía es una oportunidad para poder disfrutar de nuestra historia y nuestro pasado tartésico" y ha subrayado su utilidad para acercar este patrimonio a la ciudadanía y a quienes visitan la provincia. Asimismo, remarcaba en la necesidad de conservar y transmitir este legado a las próximas generaciones y agradecía a la Diputación y a Prodetur su trabajo para impulsar iniciativas que contribuyen a hacerlo más accesible y conocido.

La presentación se completaba con una teatralización bajo el lema 'Un viaje al corazón de Tartessos' y una visita al propio Centro de Interpretación, planteando un diálogo entre pasado y presente y utilizando la nueva guía como invitación para continuar ese recorrido por la provincia.

DEL TARTESSO HISTÓRICO AL TERRITORIO ACTUAL

La publicación nace, precisamente, como una herramienta para profundizar en el conocimiento de Tartessos y trasladar ese conocimiento al territorio actual, poniendo en valor los recursos arqueológicos, culturales y etnográficos y contribuyendo al desarrollo de un turismo cultural sostenible en la provincia.

El recorrido permite descubrir y relacionar yacimientos arqueológicos, museos, centros de interpretación, monumentos y otros recursos culturales, pero también paisajes y espacios ambientales vinculados a este territorio.

La publicación se completa con información sobre espacios ambientales y miradores, así como con mapas y una galería fotográfica. De esta manera, la guía pretende servir no solo como publicación divulgativa, sino también como herramienta de promoción turística de las localidades que aparecen: Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Aznalcázar, Camas, Carmona, Coria del Río, Dos Hermanas, Fuentes de Andalucía, Gelves, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Marchena, La Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Utrera y Villamanrique de la Condesa. 'Territorio Tartessos.

La citada guía está disponible en el apartado de 'Publicaciones' de la web de Turismo de la Provincia de Sevilla ('www.turismosevilla.org').

El Centro de Interpretación de la Cultura Tartésica de Camas fue inaugurado el pasado mes de febrero por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el alcalde, Víctor Manuel Ávila. Ubicado en el antiguo Consistorio camero, las nuevas instalaciones han contado con una inversión en torno al millón de euros, aportada a través de fondos del Plan Contigo de la Diputación y del programa Edusi 'Despertando la Historia', gestionado a través de Prodetur.

El centro ofrece una propuesta museística apoyada en contenidos audiovisuales y recursos tecnológicos que acercan al visitante a la cultura tartésica.