La Diputación de Sevilla impulsa la cooperación internacional con una Estrategia Provincial

Imagen de archivo de la primera reunión de la Estrategia Provincial de Acción Internacional y Ciudadanía Global, celebrada en la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El área de Empleado Público y Régimen Interior de la Diputación de Sevilla ha iniciado los trabajos para elaborar una Estrategia Provincial de Acción Internacional y Ciudadanía Global, como un instrumento para "consolidar y reforzar" la trayectoria de la Diputación de Sevilla en cooperación internacional "para el desarrollo y adaptarla a los nuevos desafíos".

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la estrategia se va a elaborar mediante un proceso participativo, que contará con "los principales agentes vinculados a la cooperación y acción internacional en la provincia", como las organizaciones no gubernamentales, a través de la Asociación Sevillana de ONGD; los ayuntamientos; varias universidades con sede en la provincia como es el caso de la Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, la Internacional de Andalucía o la Universidad Loyola; y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

También está implicado en el proceso el órgano de Turismo de la provincia, Prodetur, cuya experiencia en desarrollo local y rural y en captación de fondos europeos aportará "una visión complementaria al proceso"; y se ha invitado a participar a la Confederación Empresarial Sevillana (CES), dada la "importancia de su experiencia en el fortalecimiento del emprendimiento y la empresa como motor de desarrollo".

Asimismo, la primera reunión del grupo de trabajo se celebró el pasado viernes en la Casa de la Provincia de la Diputación, donde se acordó, entre otras cuestiones, la creación de un grupo específico de universidades como "aliado estratégico" de la institución en acción internacional y en la "evaluación de resultados", y la previsión es que el primer borrador de la estrategia esté concluido tras el verano para su debate y aprobación en el Pleno de la Corporación en octubre.

El proyecto cuenta con la asistencia técnica de la Red Cooperativa de Gestión de Conocimiento para el Desarrollo Coop&co, dirigida por Antonio Zurita, que ha trabajado en Naciones Unidas y cuenta con una "amplia trayectoria" vinculada a organismos internacionales, entidades locales y organizaciones sociales, además de haber sido docente de posgrado en el ámbito de la cooperación.

En este sentido, el diputado de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas, ha destacado que la elaboración de esta estrategia supone "una oportunidad para ordenar, fortalecer y proyectar al futuro unas políticas que forman parte de la identidad de la Diputación de Sevilla desde hace más de cuarenta años".

Además, ha subrayado que los gobiernos locales están llamados a desempeñar un papel "cada vez más relevante" en la respuesta a los grandes retos globales, promoviendo y exportando desde el territorio valores de solidaridad, sostenibilidad, igualdad y ciudadanía democrática.

UNA TRAYECTORIA DE 40 AÑOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Diputación mantiene una trayectoria "consolidada" en cooperación internacional, desde las primeras ayudas a asociaciones de amistad con países de Iberoamérica y con el Pueblo Saharaui, en los años 80, hasta las últimas convocatorias para ONG y municipios.

En 2025, se destinaron más de 1,9 millones de euros a proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, a través de distintas convocatorias para ayuntamientos y Organizaciones No Gubernamentales y de Desarrollo (ONGD), así como mediante la ayuda de emergencia destinada a la Franja de Gaza, por la situación de "especial gravedad humanitaria" que se ha producido en ese territorio.

En esta línea, la institución provincial mantiene convenios de colaboración con la Asociación Sevillana de ONGD y con Famsi, orientados al "fortalecimiento de las capacidades de gestión local y supramunicipal" en países de América Latina, el Caribe y Norte de África.

A ello se suma la organización y acogida de encuentros, jornadas y foros internacionales que han contribuido a situar a la provincia de Sevilla como un "espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la cooperación entre territorios".