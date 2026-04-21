La Diputación de Sevilla impulsa obras de emergencia en carreteras de la Sierra Sur dañadas durante el tren de borrascas

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla celebrada este martes, 21 de abril. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, celebrada este martes, 21 de abril, y presidida por Javier Fernández, ha abordado la declaración de emergencia de las obras en varias carreteras de la red provincial gravemente afectadas por las borrascas Leonardo y Marta, el pasado mes de febrero.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, estas primeras actuaciones se acometerán en la SE-9220; la SE-9222 y la SE-9223 y en la vía SE-453, todas ellas ubicadas en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, con una inversión prevista de más de 650.000 euros.

En contexto, las precipitaciones extraordinarias provocaron daños de consideración en las márgenes de estas carreteras, con derrumbes de taludes en distintos tramos. Según el informe técnico preceptivo, la situación supone un "riesgo relevante" para la seguridad de los usuarios, además de afectar "de forma significativa a la conectividad territorial y a la actividad socioeconómica del entorno". Asimismo, la actuación resulta prioritaria para evitar deterioro y daños mayores.

Según ha trasladado a la Junta de Gobierno la diputada de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, las obras se iniciarán "a la mayor brevedad posible". Del total de la inversión, 643.722,42 euros se destinarán a las obras, mientras que 6.437,22 euros se dedicarán a la asistencia técnica en materia de seguridad y salud.

En cuanto a las vías en las que se actuará, la SE-9220 es un ramal de la A-406 a La Mezquitilla; la SE-9222, un ramal de la Mezquitilla a la A-406; la SE-9223 discure desde la A-406 hasta la intersección con la SE-9225; y la SE-453 une el municipio de Pruna con la autonómica A-363.

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación de cuatro convocatorias públicas de subvenciones impulsadas por el Área de Cohesión Social e Igualdad, dirigida por la diputada María Encarnación Fuentes, que suman 1,6 millones de euros para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.

Las líneas de ayudas contemplan actuaciones en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, atención a la diversidad sexual y de género y contra las violencias machistas (410.000 euros); programas de inclusión social de territorios y colectivos en riesgo de exclusión (402.00 euros); iniciativas para el desarrollo personal e integración de personas con discapacidad intelectual (350.000 euros); y acciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal y envejecimiento activo (504.000 euros).

En suma, estos programas se enmarcan en el Plan provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024-2027 y "responden al eje estratégico para garantizar un desarrollo social equilibrado, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el conjunto de la provincia y para distintos colectivos".