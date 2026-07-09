Diputación de Sevilla inaugura el nuevo parque de Bomberos de Morón tras 2,5 millones de euros de inversión

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, conversa con efectivos del nuevo parque de Bomberos de Morón, inaugurado este 9 de julio - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

MORÓN (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha inaugurado este jueves, 9 de julio, el nuevo parque de Bomberos de Morón de la Frontera, una infraestructura que permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y optimizar la respuesta operativa del Sistema Provincial de Bomberos en el Área Operativa Campiña-Sierra Sur.

La actuación ha supuesto una inversión total de 2,5 millones de euros, de los que 2,1 millones han sido financiados por la Diputación de Sevilla, a través del Programa de Parques Territoriales de Bomberos (PPTB), incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022, mientras que el Ayuntamiento de Morón ha aportado los 400.000 euros restantes para culminar la ejecución de las obras, detalla en una nota de prensa.

Tras recorrer las instalaciones acompañado por el responsable de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; el alcalde moronense y diputado provincial Juan Manuel Rodríguez, así como representantes institucionales y responsables del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, con su gerente, Armando Gutiérrez al frente, el presidente ha destacado que "este parque es muy importante para Morón, pero también para la provincia y para el Consorcio, dado que estamos ante una zona clave y estratégica para la respuesta ante la emergencia en la Sierra Sur y la Campiña, con impacto en una población cercana a los 250.000 habitantes".

"Se trata de una infraestructura con mucha permeabilidad que juega un papel fundamental desde la centralidad que genera", ha añadido el mandatario provincial. "Sevilla hace mucho años que tenía que tener un consorcio de bomberos porque teníamos un sistema heterogéneo repartido por la provincia, con situaciones complicadas, que todavía a día de hoy no es ideal pero que si hacemos balance de la legislatura creo que hemos avanzado mucho para poder recorrer el camino hacia ese consorcio ejemplar que queremos tener en la provincia", ha dicho Fernández.

El presidente de la Diputación ha remarcado el Plan Director en el que invertirán en los próximos años 100 millones de euros para mejorar infraestructuras; con un presupuesto para el Consorcio que ha pasado de 24 a 38 millones; con la adquisición de 34 vehículos para bomberos y equipos de excarcelación y actuaciones en altura; la apertura de nuevos parques, como éste de Morón o el de Carmona, que se inaugurará en breve; parques en proyecto, como son los de Estepa, Utrera, Guillena y Fuentes de Andalucía, así como subvenciones a los ayuntamientos para mejorar las condiciones de su parques.

"El objetivo, ha añadido Fernández, es que de aquí a no mucho tiempo el Consorcio pueda tener entorno a 350 efectivos, que es un número muy razonable para poder prestar unos servicios que garanticen la seguridad de la ciudadanía y el espacio del descanso y la conciliación y las buenas condiciones laborales de los bomberos y bomberas de la provincia".

PARQUE DISEÑADO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD

El nuevo parque se ubica en la calle Linotipia, número 5, sobre una parcela de 3.217 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 1.078 metros cuadrados distribuidos entre un edificio administrativo y residencial (401,62 metros cuadrados) y un hangar destinado a vehículos y almacenes (676,47).

El diseño del complejo responde a criterios funcionales orientados a agilizar la respuesta ante las emergencias. La distribución de los accesos permite separar la circulación de visitantes y personal de la operativa de los vehículos de intervención, que acceden al hangar por la calle Rotativa y pueden incorporarse directamente a la calle Linotipia para reducir los tiempos de salida.

Las instalaciones incorporan, además, espacios específicos para formación, dependencias administrativas, zonas de estancia y descanso del personal, patio de prácticas, aparcamientos, área exterior para lavado de vehículos, una alberca destinada también a ejercicios de entrenamiento y una torre con muro de prácticas para maniobras de cuelgue.

SERVICIO PARA LA CAMPIÑA Y LA SIERRA SUR

El Parque de Bomberos de Morón de la Frontera está integrado por una plantilla de 17 efectivos del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, compuesta por doce bomberos y bomberas, cuatro cabos y un jefe de parque. El servicio de guardia permanente está formado por dos bomberos y un cabo, las 24 horas del día durante todo el año.

Los trámites para que este personal sea transferido formalmente al Consorcio Provincial de Bomberos se encuentran muy avanzados y podría materializarse antes de fin de año, según quedó de manifiesto en la última Comisión Mixta de Transferencias con el Ayuntamiento de Morón, encargada de coordinar el traspaso de los medios humanos, bienes y derechos al organismo provincial. El Ayuntamiento de Morón es miembro fundador del Consorcio.

En materia de medios materiales, el parque del municipio dispone de ocho vehículos de primera intervención, tanto para emergencias en el ámbito urbano como de carácter rural: entre ellos dos Autobombas Urbanas Ligeras (BUL); una Autobomba Rural Pesada (BRP); una Autobomba Nodriza Pesada (BNP); un Furgón de Salvamentos Varios (FSV); un Remolque de Mercancías Peligrosas (RMP); una Unidad Especial de Rescate (UER) y una Unidad de Mando Jefatura (UMJ). Todos ellos, salvo la UMJ, son titularidad de la Diputación y están cedidos al Ayuntamiento.

Asimismo, la Diputación ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 93.333 euros destinada al suministro del mobiliario y equipamiento del nuevo parque, dentro de la línea de ayudas dirigida a los municipios integrados en el Consorcio que prestan el servicio exclusivamente con personal funcionario.

INFRAESTRUCTURA CLAVE DENTRO DEL SISTEMA PROVINCIAL

El nuevo parque ocupa una posición estratégica en el norte del casco urbano de Morón de la Frontera, con acceso rápido tanto a la zona industrial como al casco histórico del municipio. De acuerdo con el Plan de Actuación 2026, forma parte del Área Operativa Campiña-Sierra Sur, integrada por los parques de Morón de la Frontera, Estepa, Osuna, Arahal, El Saucejo, Marchena, Écija y Fuentes de Andalucía.

Este dispositivo presta cobertura a 29 municipios, una población superior a 230.000 habitantes y un territorio de más de 4.200 kilómetros cuadrados. El parque tiene como ámbito de primera intervención el municipio de Morón de la Frontera y atiende, como segunda salida, las localidades de Coripe, Montellano y Pruna.

Actualmente registra una media de 312 intervenciones anuales, lo que pone de manifiesto su papel dentro de la red provincial de respuesta ante emergencias.