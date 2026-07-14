Interior saca a subasta dos antiguos cuarteles de la Guardia Civil y una excomisaría de Policía por más de 1,7 millones

Cuartel de la Guardia Civil en Calvià. - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), dependiente del Ministerio del Interior, ha sacado a subasta pública al alza tres inmuebles propiedad del Estado por un valor total de más de 1,7 millones de euros.

Según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se trata de dos antiguas casas-cuartel de la Guardia Civil y una excomisaría de Policía.

En primer lugar, se refiere a la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil en Cacín (Granada), en la Plaza Cuartel, 6, que sale a subasta por 86.485,50 euros, con una garantía de 4.804,75 euros, en segunda subasta.

En segundo lugar, la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil en Linares (Jaén), en la calle Tetuán, 45, con un tipo de licitación de 1.175.557,47 euros en tercera subasta y de 1.116.779,60 euros en cuarta subasta, y una garantía de 66.528,44 euros.

Por último, la antigua Comisaría de Policía de Calatayud (Zaragoza), en la calle Coral Bilbilitana, 8, con un tipo de licitación de 495.508,60 euros en tercera subasta y una garantía de 27.452 euros.

Las proposiciones podrán presentarse hasta las 14:00 horas del 1 de septiembre en el Registro General del Ministerio del Interior, en Madrid, o en cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, remitiendo en este último caso una copia sellada a la GIESE por correo electrónico.

La subasta se celebrará a las 10:00 horas del 15 de septiembre en la sede del organismo, en la calle Evaristo San Miguel, número 8, de Madrid.