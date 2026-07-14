Francia 0 - 2 España | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 0 - 2 España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
España ha ganado este martes por 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en un encuentro disputado en el Dallas Stadium. Los españoles, que dominaron ligeramente la posesión con un 51%, se adelantaron en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 22. Francia, a pesar de sus intentos, no logró concretar sus oportunidades y se vio superada por la eficacia de los visitantes. En el minuto 58, Pedro Porro amplió la ventaja para España tras una asistencia de Dani Olmo, asegurando el pase a la final para los españoles. A lo largo del partido, España mostró un juego más participativo en ataque, con Dani Olmo siendo uno de los jugadores más destacados por su contribución ofensiva.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: FRANCIA 0 - ESPAÑA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, min.30), Lucas Digne (Theo Hernandez, min.72); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (Manu Kone, min.46), Ousmane Dembele, Michael Olise (Rayan Cherki, min.72), Bradley Barcola (Desire Doue, min.57), Kylian Mbappe.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro (Marcos Llorente, min.83), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (Pedri, min.77), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.77), Alejandro Baena (Nico Williams, min.83), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min.74).
--GOLES.
0-1, min.22: Mikel Oyarzabal, de penalti.
0-2, min.58: Pedro Porro (Dani Olmo) .
--ÁRBITRO.
Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Dennis Higler. Amonestó a Adrien Rabiot (min.8), Kylian Mbappe (min.86), por parte de FRANCIA. Amonestó a Marc Cucurella (min.31), por parte de ESPAÑA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Dallas Stadium (70,176 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Francia
| España
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 10
| 10
|Pases Totales
| 177
| 242
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 11
| 12
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 118
| 109
|Ataques Peligrosos
| 46
| 29
|Centros
| 18
| 7
|Saques de Banda
| 20
| 17
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 0-2
| Spain
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 0-2
| Spain
|09/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 2-0
| Morocco
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Paraguay
| 0-1
| France
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 3-0
| Sweden
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 0-2
| Spain
|10/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 2-1
| Belgium
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Portugal
| 0-1
| Spain
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 3-0
| Austria
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
-Próximos partidos de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/07/2026 23:00
| World Cup Final Stage
| France
| England/Argentina
-Próximos partidos de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/07/2026 21:00
| World Cup Final Stage
| Spain
| England/Argentina