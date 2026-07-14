Francia 0 - 2 España | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 0 - 2 España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA
Francia 0 - 2 España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 julio 2026 23:02
Seguir en

Madrid, 14 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

España ha ganado este martes por 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en un encuentro disputado en el Dallas Stadium. Los españoles, que dominaron ligeramente la posesión con un 51%, se adelantaron en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 22. Francia, a pesar de sus intentos, no logró concretar sus oportunidades y se vio superada por la eficacia de los visitantes. En el minuto 58, Pedro Porro amplió la ventaja para España tras una asistencia de Dani Olmo, asegurando el pase a la final para los españoles. A lo largo del partido, España mostró un juego más participativo en ataque, con Dani Olmo siendo uno de los jugadores más destacados por su contribución ofensiva.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA 0 - ESPAÑA 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, min.30), Lucas Digne (Theo Hernandez, min.72); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (Manu Kone, min.46), Ousmane Dembele, Michael Olise (Rayan Cherki, min.72), Bradley Barcola (Desire Doue, min.57), Kylian Mbappe.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro (Marcos Llorente, min.83), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (Pedri, min.77), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.77), Alejandro Baena (Nico Williams, min.83), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min.74).

--GOLES.
0-1, min.22: Mikel Oyarzabal, de penalti.
0-2, min.58: Pedro Porro (Dani Olmo) .


--ÁRBITRO.
Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Dennis Higler. Amonestó a Adrien Rabiot (min.8), Kylian Mbappe (min.86), por parte de FRANCIA. Amonestó a Marc Cucurella (min.31), por parte de ESPAÑA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Dallas Stadium (70,176 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Francia España
Goles 0 2
Remates Fuera 5 5
Remates 10 10
Pases Totales 177 242
Corners 7 1
Faltas 11 12
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 2 3
Fueras de Juego 4 5
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 118 109
Ataques Peligrosos 46 29
Centros 18 7
Saques de Banda 20 17
Saques de Portería 8 10
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 15
Paradas 0 3
Contra Golpes 1 0



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain




-Últimos Resultados de Francia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain
09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco
04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France
30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden
26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France




-Últimos Resultados de España.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain
10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium
06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain
02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria
27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain




-Próximos partidos de Francia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/07/2026 23:00 World Cup Final Stage France England/Argentina




-Próximos partidos de España.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/07/2026 21:00 World Cup Final Stage Spain England/Argentina


Contador

Contenido patrocinado