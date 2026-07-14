Francia 0 - 2 España | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 0 - 2 España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.

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España ha ganado este martes por 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en un encuentro disputado en el Dallas Stadium. Los españoles, que dominaron ligeramente la posesión con un 51%, se adelantaron en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 22. Francia, a pesar de sus intentos, no logró concretar sus oportunidades y se vio superada por la eficacia de los visitantes. En el minuto 58, Pedro Porro amplió la ventaja para España tras una asistencia de Dani Olmo, asegurando el pase a la final para los españoles. A lo largo del partido, España mostró un juego más participativo en ataque, con Dani Olmo siendo uno de los jugadores más destacados por su contribución ofensiva.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 0 - ESPAÑA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba (Maxence Lacroix, min.30), Lucas Digne (Theo Hernandez, min.72); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (Manu Kone, min.46), Ousmane Dembele, Michael Olise (Rayan Cherki, min.72), Bradley Barcola (Desire Doue, min.57), Kylian Mbappe.



ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro (Marcos Llorente, min.83), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (Pedri, min.77), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.77), Alejandro Baena (Nico Williams, min.83), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min.74).



--GOLES.

0-1, min.22: Mikel Oyarzabal, de penalti.

0-2, min.58: Pedro Porro (Dani Olmo) .





--ÁRBITRO.

Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Dennis Higler. Amonestó a Adrien Rabiot (min.8), Kylian Mbappe (min.86), por parte de FRANCIA. Amonestó a Marc Cucurella (min.31), por parte de ESPAÑA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Dallas Stadium (70,176 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia España Goles 0 2 Remates Fuera 5 5 Remates 10 10 Pases Totales 177 242 Corners 7 1 Faltas 11 12 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 4 5 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 118 109 Ataques Peligrosos 46 29 Centros 18 7 Saques de Banda 20 17 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 15 Paradas 0 3 Contra Golpes 1 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain









-Próximos partidos de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/07/2026 23:00 World Cup Final Stage France England/Argentina









-Próximos partidos de España.

