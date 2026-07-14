Los mercados de predicción tienen favorito para el Mundial 2026: qué son y por qué algunos están prohibidos en España

Los mercados de predicción - MATEUSZ SLODKOWSKI Y AFP7

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El día en el que España jugaba en el Mundial contra Cabo Verde, un usuario apostó cerca de un millón de dólares a que España ganaría. El partido acabó en empate y se quedó con las manos vacías, según ha informado Polymarket Sports en su cuenta de X de deportes. La historia se hizo viral y puso a Polymarket en el foco.

Con el Mundial como principal catalizador, las plataformas de mercados de predicción están en auge, mezclando mecánicas propias de la bolsa con la lógica de las apuestas. Polymarket y Kalshi son los mayores actores del sector, pero nuevas plataformas también se han impulsado por la fiebre del Mundial como Rothera.

La nueva plataforma especializada en mercados de predicción y respaldada por Robinhood Markets Inc. y Susquehanna International Group ha generado más de 3.000 millones de dólares en apuestas desde su lanzamiento en mayo, según los datos del rastreador de mercados de predicción Greed, recogidos por 'Bloomberg'.

¿QUÉ SON LOS MERCADOS DE PREDICCIÓN?

Los mercados de predicción son plataformas donde los usuarios compran y venden contratos vinculados al resultado de eventos futuros, como partidos del Mundial o el campeón del torneo. Cada contrato se comporta como una acción que vale más cuanto más probable considera el mercado que ocurra ese escenario.

A diferencia de las apuestas tradicionales, estas plataformas permiten a los usuarios operar entre sí dentro de un mercado, actuando como intermediario, facilitando transacciones y cobrando comisiones.

¿CÓMO FUNCIONAN POLYMARKET Y KALSHI?

Polymarket es una plataforma descentralizada de mercados de predicción fundada en 2020 por Shayne Coplan en Nueva York con un poco más de 20 años, siendo uno de los multimillonarios hechos a sí mismos más jóvenes del mundo, con una fortuna estimada en más de 1.000 millones de dólares según Forbes (cerca de 873,23 millones de euros).

La plataforma permite a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos reales en diferentes aspectos como elecciones políticas y decisiones económicas, como el resultado de las reuniones de tipos de interés de los bancos centrales.

Polymarket opera en Polygon, una cadena de bloques de capa dos de prueba de participación construida sobre Ethereum. Todas las transacciones se denominan en la stablecoin USDC, una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense.

Por su parte, su rival, Kalshi, opera en dólares estadounidenses. Para apostar en esta plataforma se requiere una cuenta verificada y depositar fondos en dólares estadounidenses. Los fondos se depositan mediante métodos de pago tradicionales y los saldos inactivos pueden generar intereses mientras esperan a ser utilizados, según explica Binance Square.

Las plataformas estadounidenses de Kalshi y Polymarket están reguladas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), una agencia federal independiente de Estados Unidos.

¿POR QUÉ ESTÁN PROHIBIDAS EN ESPAÑA?

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto expediente sancionador a Polymarket y Kalshi a finales de mayo por una posible infracción de la normativa de juego, ya que estarían operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa.

Desde la DGOJ se recuerda que "en España, en línea con otras jurisdicciones europeas, se considera que los mercados de predicción tienen naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos". "Su explotación en territorio español exige la obtención de una licencia administrativa específica", ha subrayado.

Finalmente, la DGOJ advierte de que "los operadores no autorizados carecen de las garantías técnicas y regulatorias exigidas en España, incluyendo sistemas de verificación de identidad, mecanismos de control de acceso a menores de edad y de personas autoexcluidas o con prohibición de jugar, o los estándares de supervisión necesarios para la protección de las personas usuarias".

¿QUIÉN GANARÁ EL MUNDIAL SEGÚN EL MERCADO DE PREDICCIONES?

En Polymarket, el mercado sobre el cruce Francia-España acumula hasta ese momento un volumen negociado de 19,26 millones de dólares (cerca de 16,59 millones de euros), con Francia concentrando en torno al 41% del interés y España el 30%.

En el caso de la apuesta sobre quién ganará el Mundial, Francia lideraba con un 39% de probabilidad de llevarse el trofeo, seguida de Inglaterra (21,6%), España (21%) y Argentina (17%), sobre un volumen superior a los 4.220 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros).

Por su parte, en el juego de hoy de Francia contra España, Kalshi estima un 58% de probabilidad para Francia y un 41% para España de avanzar a la final, operación con un volumen superior a los 66.200 millones de dólares (algo más de 57.700 millones de euros).

Para el ganador final, hasta el 14 de julio la apuesta al título se valoraba en más de 1.175 millones de dólares (alrededor de 1.000 millones de euros), con en torno al 39% de probabilidades para Francia, seguido de Inglaterra y España, ambos en cotas similares.

¿LOS USUARIOS TIENEN INFORMACIÓN PRIVILEGIADA?

Varias apuestas en Polymarket han causado revuelo. En enero, un usuario realizó apuestas rentables sobre el derrocamiento de Nicolás Maduro poco antes de que Donald Trump ordenara la captura del dictador venezolano.

Asimismo, un usuario de Polymarket bajo el alias "ricosuave666" ganó más de 150.000 dólares apostando al momento exacto de los ataques israelíes contra Irán, según recogía 'The Economist'.

En esta línea, Goldman Sachs prohibió a sus empleados operar en mercados de predicción, salvo eventos deportivos y de entretenimiento, según un documento al que ha tenido acceso 'Bloomberg'.