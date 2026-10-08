La Diputación de Sevilla lleva 'Asesinato en el Orient Express' al Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares

Archivo - Representación de 'Asesinato en el Orient Express' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

TOMARES (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, ha programado la representación de 'Asesinato en el Orient Express' en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares este viernes.

Según ha detallado la administración provincial en un anota de prensa, el municipio acogerá este viernes 9 de octubre, a las 20,00 horas esta representación a cargo de la compañía Espectáculos Pinkerton.

De esta manera, Poirot subirá al escenario para resolver el misterio del Orient Express en una nueva adaptación para los escenarios de uno de los títulos más conocidos de Agatha Christie, a cargo de la compañía Espectáculos Pinkerton. La versión ha sido adaptada al escenario por Ken Ludwig, con traducción al español de Alicia Serrat y dirección de Jose Saiz.

Por su parte, La producción reunirá sobre el escenario a un amplio elenco integrado por Jose Saiz, Daniel González, Helena Font, Miguel Artero, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell y Estela Muñoz, acompañado de una cuidada caracterización y una puesta en escena concebida para trasladar al público al universo del célebre tren.

UN CLÁSICO DEL MISTERIO

Así, la historia transportará al espectador al invierno de los años treinta. El detective Hércules Poirot viaja a bordo del Orient Express cuando, en plena noche, una tormenta obliga al tren a detenerse y lo deja aislado.

A la mañana siguiente, uno de sus pasajeros aparece asesinado y todas las miradas se dirigen hacia quienes comparten el viaje. Con el responsable del crimen todavía a bordo, Poirot deberá reconstruir lo sucedido, analizar a los pasajeros y desentrañar sus secretos para resolver uno de los casos más complejos de su carrera. Suspense, misterio y continuos interrogantes articulan esta adaptación teatral de uno de los grandes clásicos de la literatura policiaca.

En contexto, el Cipaem se ha desarrollado desde 1997 como programa de cooperación entre la Diputación de Sevilla y los municipios participantes para la programación de actividades escénicas y musicales en la provincia.

Tomares es uno de los nueve municipios que forman parte, en la actualidad, del programa junto a Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Utrera y Mairena del Alcor. Esta fórmula de cofinanciación permite desarrollar el calendario de espectáculos del Circuito en los espacios escénicos de las localidades participantes.