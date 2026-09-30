Diputación de Sevilla organiza una decena de encuentros con municipios para definir medidas frente al reto demográfico

El Vicepresidente De Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, Durante La Celebración De Las Mesas Estrategia Reto Demográfico. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla, a través de la Oficina contra la Despoblación que gestiona Prodetur, ha celebrado en Cañada Rosal (Sevilla) una mesa de trabajo con municipios de la Campiña, dentro del proceso participativo puesto en marcha para la elaboración de la Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico de la provincia de Sevilla.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la mesa de la Campiña se integrará en el calendario de mesas territoriales de trabajo programadas para estos días en diferentes zonas de la provincia, distribuidas por comarcas como la Sierra Sur, Morón-Marchena, Alcores, Área Metropolitana Norte, Corredor de la Plata, Aljarafe, Ribera del Guadalquivir, Vega y Sierra Morena Sevillana.

De esta manera, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en este encuentro, concebido como un espacio para conocer "de primera mano" las necesidades del territorio y para poner en común posibles medidas y líneas de actuación.

Así, el inicio de esta ronda de trabajo ha dado comienzo en la mañana de este martes con el encuentro realizado en Estepa en el que han participado municipios de la Sierra Sur, y al que le ha seguido el de la Campiña, en Cañada Rosal.

Este proceso pretende "implicar tanto a las administraciones locales como a agentes, colectivos y asociaciones de los distintos municipios", teniendo como punto de partida el Diagnóstico Provincial frente al Reto Demográfico, documento elaborado por Prodetur.

Para ello, este diagnóstico ofrecerá un análisis detallado de la "realidad demográfica de la provincia" y de las distintas situaciones que presentan sus municipios, permitiendo identificar los territorios más vulnerables ante la pérdida de población y orientar las políticas públicas de acuerdo con sus necesidades específicas.

A partir de este trabajo previo, el objetivo es avanzar hacia medidas y líneas de actuación concretas, como la mejora de los servicios públicos, la conectividad y la digitalización del medio rural, el impulso de nuevas oportunidades económicas y de empleo o la captación de financiación para desarrollar proyectos en los municipios.

Al hilo, Rodríguez Hans ha destacado que el propósito de la Diputación es que esta estrategia se construya "escuchando a quienes mejor conocen la realidad de nuestros pueblos". "El reto demográfico no se afronta de la misma manera en todos los municipios de la provincia, y por eso precisamente organizamos estas jornadas por comarcas, porque pueden tener necesidades similares", ha subrayado.

"Queremos que estos encuentros sean un paso más para que nuestros pueblos sean una opción de futuro y no un lugar de donde irse por falta de oportunidades. Estamos convencidos de que escuchándonos y compartiendo experiencias podemos convertir las necesidades reales de cada zona en propuestas concretas", ha añadido.

COMPARTIR EXPERIENCIAS Y SOLUCIONES FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

La Oficina contra la Despoblación de Prodetur viene realizando una labor de escucha activa para hacer frente al reto demográfico en el territorio, con acciones como la organización de las dos ediciones de la jornada provincial 'El Desafío del Reto Demográfico en la Provincia de Sevilla'.

La primera tuvo lugar en San Nicolás del Puerto, en diciembre de 2024, y reunió a representantes institucionales y especialistas para abordar cuestiones como la conectividad, la vivienda y las oportunidades de desarrollo en el medio rural.

Por su parte, la segunda edición se celebró en Las Navas de la Concepción, en diciembre de 2025, y profundizó en la búsqueda de soluciones y buenas prácticas frente a la despoblación.

Ambas jornadas transcurrieron "con éxito" como espacios de reflexión, intercambio de experiencias y búsqueda de soluciones aplicables a los municipios rurales, dentro del trabajo de la Diputación para afrontar el reto demográfico desde una perspectiva adaptada a las distintas realidades del territorio.