Diputación de Sevilla pide a agricultores hacer más atractivo el sector en la campaña de la patata nueva en La Rinconada

Imagen del inicio de campaña de la Patata Nueva en La Rinconada, con la presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. - AYTO. LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha asistido este viernes en el municipio sevillano al simbólico arranque de la primera patata nueva con el que se marca el inicio de la campaña de recogida de este producto, uno de los más importantes del primer sector de la localidad.

Según ha explicado la Diputación en una nota de prensa, el municipio ha realizado la presentación oficial de 'La Rinconada, Territorio Agro', una marca territorio que aglutina bajo un mismo sello "la identidad, la calidad y el compromiso de las empresas agrícolas y agroalimentarias de la ciudad". La patata nueva utiliza más del diez por ciento de las 11.000 hectareas dedicadas a la agricultura en La Rinconada. Un total de 1.200 hectareas destimadas a este cultivo.

Fernández ha incidido en que la ciudadanía "tiene que conocer que cuando llega a un supermercado a comprar un producto agrícola, éste lleva mucho trabajo atrás, mucho valor añadido y mucha gente que se ha sacrificado para que salga adelante", además el dirigente ha defendido que el campo "sustenta la base de la alimentación y la supervivencia de las personas de la provincia".

En esa línea, el alcalde ha apuntado a los retos actuales que tiene el campo andaluz, al que considera "hay que hacerlo atractivo desde el punto de vista empresarial", para lo que ve "necesario" un relevo generacional.

Como contexto, el cultivo de la Patata Nueva en La Rinconada representa el 26,67 por ciento de este producto en Andalucía --4.500 hectáreas-- y el 40 por ciento de la provincia de Sevilla --3.000 hectáreas--. Además, En Andalucía, el cultivo de patatas nuevas supone alrededor de 200.000 jornales directos, de los que casi 4.500 jornales se generan en La Rinconada.

Estos empleos se crean, además, en zonas rurales e incluyen también a trabajadores y técnicos, pues el sector agrícola tiene un alto grado de modernización y tecnificación. A este empleo directo, habría que añadir el empleo indirecto, difícil de cuantificar, pero, "muy elevado".

Asímismo, el Consistorio ha explciado que el Cortijo San José acoge el III Encuentro Agroprofesional de la Patata, un acto que contará con diferentes stand y demostraciones de drones en el uso agrícola, para ahondar en todo lo relacionado con la patata nueva, y en el que ha tenido lugar ese arranque simbólico de la primera patata nueva de la temporada.

Entre las novedades de esta edición, se da la presencia de estudiantes de los centros educativos del municipio, que podrán disfrutar de diferentes actividades relacionadas con la siembra, el cultivo, la recolección y el consumo de la patata nueva de La Rinconada.

El 24 de mayo, el municipio celebra además la Fiesta de la Patata, con la que se da la bienvenida al inicio de la recolección de este tubérculo. En un principio, se iba a celebrar el sábado, día 9 de mayo, pero la previsión meteorológica, que anuncia lluvias para toda la jornada, ha hecho que se aplace su celebración al domingo, 24 de mayo.

Este evento se enmarca en la campaña de promoción de la Patata Nueva, su zona de origen, los valores gastronómicos y la relevancia socioeconómica de un producto local tan importante en La Rinconada. Con la presentación del chef e influencer gastronómico, Dani del Toro, el municipio vivirá una jornada de convivencia en la que se cocinará y degustará un gran guiso de patatas con carne, que contará con 200 kilogramos de patatas y 700 de carne de cerdo. Además, se reconocerá con el premio 'Antonio Sánchez' a José Manuel García Berbel, y se disfrutará de la música del grupo Asere.

Todos estos eventos están organizados por el Ayuntamiento, en colaboración con Prodetur y Asociafruit, cuyo presidente del Sector de la Patata, Marco Román, reelegido en marzo de este año, visitará el municipio, y con el apoyo de las empresas locales de producción de patata como son Patatas Arrebola, Patatas Sánchez, Dehesa de Labradores y Comercializadora Andaluza de Patatas.

El responsable municipal de Agroindustria, Manuel Coronel, ha hablado de la Fiesta de la Patata para poner en valor este producto coincidiendo con el inicio de la campaña de arranque, "aunque estamos permanentemente al lado de nuestros empresarios, agricultores y trabajadores del campo porque el sector primario en general y el cultivo de la patata en particular son temas de acción preferentes".