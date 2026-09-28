Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con el empleo agrario en la comisión de seguimiento del PFEA

La diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez - DIPUSEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de Sevilla ha acogido la celebración de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La reunión ha contado con la participación de la Diputación de Sevilla, representada por la diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, así como de representantes de la Junta de Andalucía, técnicos y portavoces de los sindicatos y organizaciones agrarias.

Financiado de forma conjunta por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y las diputaciones, el PFEA constituye una herramienta estratégica para el desarrollo local y la generación de oportunidades en los municipios sevillanos, destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

La citada comisión de seguimiento ha dado el visto bueno definitivo a la distribución de los fondos del PFEA 2026 para la provincia de Sevilla, tras la aprobación previa de la comisión regional el pasado 15 de abril y la tramitación de las solicitudes de las Entidades Locales.

Del total asignado, 33.774.676 euros se destinan a proyectos de Garantía de Rentas y 8.912.359 euros a proyectos Generadores de Empleo Estable. En total, el programa moviliza 42.687.036 euros para subvencionar los costes salariales y las cotizaciones empresariales del personal contratado en la ejecución de las obras.

A esta cuantía se suman 19.209.166 euros orientados a la subvención de gastos y suministro de materiales y maquinarias (el equivalente al 45% de la aportación del SEPE para mano de obra). De esta partida destinada a materiales, la Junta de Andalucía aporta un 75% (14.406.874 euros) y la Diputación asume el 25% restante (4.802.291 euros).

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES

Las inversiones aprobadas permiten a los ayuntamientos de la provincia acometer intervenciones esenciales para la mejora de infraestructuras y servicios públicos. Las tipologías de proyectos más frecuentes que se abordan a través del PFEA incluyen infraestructuras públicas en vías y obras, con aspectos tales como la reurbanización de calles y plazas, redes de agua potable y saneamiento, pavimentaciones peatonales y viales de tráfico.

Asimismo, se contemplan equipamientos e instalaciones públicas, culturales y educativas --colegios, casas consistoriales, casas de cultura, bibliotecas, guarderías, así como espacios sociales y cementerios--, equipamientos e instalaciones deportivas; parques y jardines; naves industriales y almacenes municipales.

Desde los orígenes del programa, la Diputación de Sevilla ha mantenido un firme compromiso con su gestión. En la actualidad, este rol se articula a través de una triple vertiente: por un lado, sirve como entidad cofinanciadora del programa, aportando fondos propios para los materiales; por otro, también es entidad beneficiaria de la subvención concedida por la Junta; y tercero, el ente provincial es administración concedente de las subvenciones de materiales.

Esta tercera competencia --añade el comunicado-- la ejerce desde 2012 mediante convenio con la Junta de Andalucía. A través del Servicio de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial, la institución provincial gestiona y tramita la concesión de ayudas para las 306 obras de la presente anualidad, basándose en las solicitudes municipales y conforme a las bases reguladoras.

Adicionalmente, la Diputación desempeña una cuarta faceta de asistencia directa a los municipios mediante la suscripción de un Convenio de Cooperación con 64 ayuntamientos de la provincia. Esta asistencia integral abarca el asesoramiento técnico, administrativo y de gestión laboral (incluyendo la elaboración de contratos, nóminas, seguros sociales e IRPF).

Al respecto, el PFEA 2026 consolida el compromiso de la Diputación con el empleo agrario y el desarrollo local, impulsando más de 300 obras que mejorarán las infraestructuras y servicios municipales en la provincia gracias a una estrecha cooperación entre instituciones.