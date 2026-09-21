Diputación de Sevilla reconoce a 7 profesionales en los III Premios de Turismo a la Excelencia de las personas

Instante de la Gala de entrega del II Premio Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, en Fuentes de Andalucía, en 2025. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y en colaboración con las organizaciones sindicales UGT y CCOO de Sevilla y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), entregará el próximo miércoles, 23 de septiembre, los III Premios de Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, con los que se reconoce la trayectoria, dedicación y contribución de profesionales vinculados a distintos ámbitos de la actividad turística.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, estos galardones tienen como objetivo poner en valor la labor de aquellas personas cuya profesionalidad, compromiso y experiencia contribuyen al desarrollo, la promoción, el posicionamiento y la sostenibilidad del turismo en la provincia de Sevilla, así como reconocer el papel esencial del capital humano en la calidad y competitividad del destino.

Asimismo, los premios pretenden fomentar una cultura de excelencia continua en el sector turístico y servir de reconocimiento a profesionales que, desde ámbitos y responsabilidades muy diversos, contribuyen con su trabajo diario a mejorar la actividad y la experiencia turística.

En esta tercera edición, los profesionales galardonados serán Manuel Gutiérrez Gutiérrez, por su trayectoria y compromiso en el ámbito de la hostelería en Sevilla y en la defensa de los derechos laborales; Manuel Antonio García Maceda, fundador del Hotel GM, de Marchena, y profesional con una larga trayectoria en la hostelería; Silvia Carretero Arteaga, camarera de sala del Hotel Los Lebreros (Sevilla), donde desarrolla su actividad profesional desde hace más de tres décadas; y Paula Moreno Robledo, directora de la Oficina Municipal de Turismo de Carmona, vinculada desde 1995 a la promoción turística de este municipio.

También recibirán este reconocimiento Pedro González Nogueras, propietario del Hotel Goya (Sevilla) y con una extensa trayectoria profesional y asociativa en el sector hotelero sevillano; Damiana Pitzalis, guía oficial de turismo y gestora de actividades culturales en Naturanda Turismo Ambiental, cuya trayectoria combina la investigación y el conocimiento del patrimonio con su divulgación turística; y María Isabel Amaya Romero, coordinadora general de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Ángeles, de Montellano, y una de las primeras mujeres en formar parte de su Consejo Rector.

Además, esta cooperativa ha incorporado a su actividad propuestas de oleoturismo y turismo industrial, contribuyendo a poner en valor el patrimonio productivo y la cultura del olivar como recursos turísticos del territorio.

Los premios, de carácter honorífico, se entregarán durante la Gala conmemorativa del Día Mundial del Turismo 2026 que tendrá lugar este miércoles, 23 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).