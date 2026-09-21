La Diputación de Sevilla refuerza sus actuaciones para prevenir la violencia de género y coordina la campaña del 25N

Reunión de coordinación para la campaña del 25N de las diputaciones andaluzas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha reforzado sus acciones para concienciar, sensibilizar y prevenir las violencias machistas en los municipios de la provincia con medida como los 30 Puntos Violetas puestos a disposición de municipios menores, atención psicológica especializada y otras acciones de formación y subvenciones dirigidas a las víctimas.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la Diputación, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, se ha sumado con las otras siete diputaciones provinciales de Andalucía a la reunión de trabajo para coordinar la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Diputación de Huelva y al que acudió la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, la directora del área, Elena Marín, y la jefa del Servicio de Igualdad, Eva Morilla; se ha puesto en valor el papel de la coordinación entre distintas administraciones públicas para hacer frente a las violencias machistas, como se lleva realizando desde hace más de veinte años.

Especialmente, se ha destacado también la importancia de las diputaciones como corporación más apegada a los municipios, por su contribución en la dotación de recursos para la prevención, concienciación y eliminación de las violencias machistas.

Así, esta reunión de coordinación entre las ocho diputaciones señala la importancia de trasladar un mensaje unánime por parte de las administraciones públicas de rechazo a la violencia contra las mujeres y el compromiso de continuar trabajando por la igualdad real.

En esta ocasión, la campaña de este año pondrá el foco en "una de las formas más crueles y dolorosas" de violencia de género como es la violencia vicaria. La Diputación ha compartido la importancia de prevenir y combatir la violencia vicaria como una forma de violencia contra las mujeres. A lo largo de estos días de trabajo las representantes de Igualdad conocerán, analizarán y consensuarán la propuesta de campaña institucional diseñada, en esta ocasión por la Diputación de Huelva.

Además, contarán con la presencia de Sonia Vaccaro, la profesional que acuñó en 2012 el concepto de violencia vicaria y que ha desarrollado una parte fundamental de su trayectoria en el estudio y la prevención de esta terrible y cruel forma de violencia.

MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla ha destacado algunas de las medidas puestas en funcionamiento desde la institución en materia de igualdad, tales como el Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia Machista en municipios menores de 20.000 habitantes, que ofrece atención psicológica especializada, presencial e individualizada, desde un enfoque de género y una perspectiva feminista e interdisciplinar.

Del mismo modo, acciones de formación especializada dirigidas a profesionales que intervienen con víctimas, abordando cuestiones como el marco normativo vigente, la actualización de conocimientos, la detección y prevención de las violencias y sus diferentes manifestaciones; Convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención y formación en materia de violencias machistas, favoreciendo que estas políticas se extiendan al conjunto del territorio provincial.

También ha potenciado la elaboración de materiales didácticos y de sensibilización, como juegos, cuentos y cómics, destinados a acercar la prevención de las violencias machistas a la ciudadanía y, especialmente, a trabajar desde edades tempranas valores de igualdad, respeto y relaciones libres de violencia, así como colaboración y coordinación con el servicio Atenpro, contribuyendo a garantizar una atención integral y especializada a las mujeres víctimas y reforzando los mecanismos de protección y acompañamiento.

En suma, campañas de sensibilización vinculadas a efemérides como el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de Mujeres y niños, el 25 de noviembre, así como otras acciones de comunicación en redes sociales, con el objetivo de mantener durante todo el año la atención social sobre las violencias machistas y promover una ciudadanía activa frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.