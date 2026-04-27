La Diputación de Sevilla respalda la creación de la Peña Flamenca del Polígono Sur

Inauguración de la Peña Flamenca del Polígono Sur, con la presencia del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado este lunes en un encuentro de apoyo a la nueva Peña Flamenca del Polígono Sur de Sevilla, que se ubicará en el edificio Factoría Cultural, en la barriada de las Tres Mil Viviendas. Esta nueva entidad está incluida en el circuito 'Sevilla Flamenca 2026', iniciativa impulsada por Prodetur, en colaboración con la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, que volverá a llevar el toque, el baile y el cante a distintos municipios de la provincia desde sus peñas.

En el encuentro han participado Concha Prieto, presidenta de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas; Manuel Macías, vicepresidente del organismo; y Emilio Vizárraga, presidente de la Peña Flamenca Polígono Sur, tal como informa la Diputación en una nota de prensa.

Durante el acto, Rodríguez Hans ha puesto de relieve la importancia de las peñas flamencas "como espacios clave para la conservación, transmisión y difusión del flamenco, así como su papel en la dinamización cultural y social de los territorios". En este sentido --ha indicado-- la creación de esta nueva peña en el Polígono Sur "refuerza la apuesta por acercar el flamenco a todos los públicos y consolidarlo como seña de identidad de la provincia".

El circuito 'Sevilla Flamenca 2026', presentado recientemente, contará con la participación de 14 peñas y una programación de actuaciones que se desarrollarán en otoño, a cargo de artistas destacados del panorama flamenco.

El viernes 23 octubre actuará en el Polígono Sur (21,00h) Pedro El Granaíno; al día siguiente será Javier Barón quien protagonice un acto en Guillena, en la Peña Flamenca La Rivera (14,00h), y ese mismo sábado, La Tremendita hará lo propio en la Peña Torres Macarenam en la capital andaluza.

Dos Hermanas acogerá el domingo, 25 octubre, a Cancanilla, en la Peña Juan Talega (14,00h); el día 29, en la UPO, en la Peña Sentir Flamenco (19,30h), subirán al escenario Beatriz Morales y Antonio Agujetas, y el viernes, en Mairena del Aljarafe, en la Peña Lepanto, actuará Águeda Saavedra.

El sábado 31 octubre, en la Peña Miguel Vargas (21,00h) intervendrá Luisa Palicio; el jueves 5 de noviembre, en Valencina de la Concepción, en la Peña Genaro, actuaráMartín Jairo Barrull, y un día más tarde, en la Peña Amigos de la Guitarra, en Carmona (22,00h), Alberto Sellés.

Aznalcóllar acogerá el 7 noviembre, en su Peña Flamenca (16,00h), la actuación de Antonio Carrión y familia. El día 8, Pedrera será escenario, en la Peña Manuel Romero (16,00h), del espectáculo de Soraya Clavijo; y en Alcalá de Guadaíra, el viernes 13 noviembre, en la Peña El Arrabal (21,00h), la protagonista será Gloria del Rosario.

Por último, en Cazalla de la Sierra, el sábado 14 noviembre (21,00h), en la Peña La Serrana será el turno de Rafael de Utrera, mientras que María Terremoto, Caracafé, Petete y los niños de la Fundación Alalá harán lo propio en el Teatro Riberas del Guadaíra de Alcalá.