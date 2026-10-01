Diputación de Sevilla respalda la labor de ASLA de lucha contra el Alzheimer en un mural colectivo

La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, en la presentación de un mural colectivo contra el Alzheimer - DIPUSEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha participado este jueves, Día Mundial de las Personas Mayores, en la presentación del mural artístico realizado por los usuarios y usuarias de la Asociación de Lucha contra el Alzheimer de Sevilla (ASLA). El encuentro ha contado con la presencia de representantes de la Fundación Unicaja y del colectivo Somos Solidarios --entidades que colaboran habitualmente con la organización--, así como de profesionales del centro y familiares de las personas usuarias.

En el transcurso del acto, María Encarnación Fuentes ha agradecido y puesto en valor el trabajo que desarrolla la asociación, ratificando el firme compromiso de la institución provincial con el tejido asociativo sevillano. Asimismo, ha destacado cómo entidades como ASLA prestan un servicio indispensable para los vecinos y vecinas de los municipios, mejorando de forma directa la calidad de vida de las personas afectadas por Alzheimer y prestando apoyo a sus familiares, informa en una nota de prensa.

Durante la visita, la diputada, acompañada por representantes del área de Cohesión Social e Igualdad, ha recorrido las nuevas instalaciones que la Diputación tiene cedidas a la asociación, un inmueble de titularidad provincial que ha hecho posible la ampliación de su actividad diaria y permitirá un incremento sustancial en el número de plazas y usuarios atendidos diariamente gracias a sus terapias y programas de estimulación.

El mural, realizado por los propios usuarios y usuarios de la asociación, y con la colaboración de Somos Solildarios y la Fundación Unicaja, es el fruto de dos talleres previos de expresión plástica y emocional diseñados para integrar las aportaciones de cada participante en una única composición comunitaria.

La iniciativa persigue favorecer la expresión artística, reforzar la identidad personal y el sentimiento de pertenencia al grupo, visibilizar las capacidades creativas de quienes conviven con el Alzheimer y consolidar una obra que preserve y dé valor a sus trayectorias vitales.

El mural busca reflejar a las personas en primer término -sus recuerdos, su sensibilidad y todo aquello que forma parte viva de su identidad- y no a la patología, proyectando al mismo tiempo los valores de cuidado, dignidad y acompañamiento que definen el trabajo de la asociación, concluye el comunicado.