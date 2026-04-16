Diputación de Sevilla se suma al Día de los Monumentos con puertas abiertas en San Luis de los Franceses

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SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo vinculado a la Unesco, promueve cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Esta efeméride tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.

En el marco de esta celebración internacional, la Diputación de Sevilla ha organizado una jornada de puertas abiertas en el conjunto monumental de San Luis de los Franceses. Esta iniciativa persigue hacer partícipe a la ciudadanía de la conmemoración, facilitando el acceso gratuito a uno de los enclaves más significativos de la provincia, tal como informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El acceso se desarrollará durante este próximo sábado, habilitando la franja de mañana (de 10 a 14 horas) y la de tarde (de 16 a 20 horas). Con esta medida, se busca acercar la herencia histórica a los visitantes, fomentando el conocimiento, el respeto y la puesta en valor del patrimonio monumental arquitectónico.

El conjunto monumental de San Luis es una de las principales referencias del patrimonio histórico sevillano. Su valor arquitectónico y artístico cuenta con un largo recorrido de reconocimiento institucional. Fue declarado monumento histórico-artístico en el año 1946. Décadas más tarde, ya bajo el marco competencial autonómico, fue catalogado de forma definitiva como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento en 1994, dotándolo así del grado máximo de protección patrimonial.

La jornada representa, por tanto, una oportunidad para que el público general profundice en el conocimiento de la arquitectura barroca sevillana y disfrute de un recurso patrimonial de primer orden en un marco de celebración internacional.