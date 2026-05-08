El doctor en Historia José Gabardón aboga por "ensalzar" el "tesorillo romano" de El Castillo de las Guardas (Sevilla)

El doctor en Historia del Arte, José Gabardón, tras la conferencia sobre el 'tesorillo romano' de El Castillo de las Guardas, pronunciada en la iglesia de San Luis de los Franceses. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto monumental de San Luis de los Franceses ha acogido la conferencia inaugural del programa conmemorativo de la efemérides 'El Castillo de las Guardas. 375 Años de la Villa (1651-2026)', impartida por el doctor en Historia del Arte y en Derecho, José Fernando Gabardón de la Banda, sobre 'El Tesorillo Romano' de esta localidad, a la que ha asistido un nutrido público de vecinos, con el alcalde y diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Gonzalo Domínguez, y su equipo de gobierno al frente.

El ponente ha ofrecido una "visión rigurosa y divulgativa" sobre este importante hallazgo patrimonial. "Es uno de los grandes acontecimientos del patrimonio arqueológico en la provincia y la propia ciudad de Sevilla y, ahora que se cumplen diez años del descubrimiento del Tesoro Romano de Tomares, quizá sería un buen momento para enlazar ambos descubrimientos", informa la Diputación en una nota de prensa.

"Hasta ahora, no se le ha dado importancia a una cuestión fundamental, que es el patrimonio de la numismática y lo que en el fondo simboliza dentro de lo que llamamos el patrimonio cultural. La perspectiva que ofrece este Tesorillo es atravesar la historia del arte a través de la moneda, que refleja una iconografía maravillosa, en la que podemos descifrar perfectamente algunas deidades", ha añadido al respecto.

Además, el patrimonio numismático se abre poco a poco camino en su reconocimiento desde el punto de vista de la legislación, "sintetizando además la cuestión de que forma parte de la identidad del pueblo, aunque no se encuentre físicamente en El Castillo de las Guardas", ha abundado el historiador de arte.

El evento ha contado con una amplia representación jurídica, encabezada por Julián Manuel Moreno Retamino, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y vecino de la localidad, quien ha presentado el ciclo de conferencias previstas en el municipio y realizó la presentación del ponente.

Al acto se han sumado Luis Enrique Flores, secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla; Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, letrada jefe de los Servicios Jurídicos Provinciales de la Diputación y Álvaro Lama, decano de la Facultad de Humanidades, Educación y Deportes de la Universidad CEU Fernando III), entre otras destacadas personalidades.

Gonzalo Domínguez, por su parte, ha destacado que "son éstos días para recordar de dónde venimos, poner en valor nuestra historia y rendir homenaje a quienes, con su trayectoria y legado, han contribuido al nombre y al prestigio de nuestra Villa de El Castillo de las Guardas".

"Como alcalde, es para mí un verdadero orgullo poder compartir con nuestros vecinos y vecinas este momento histórico, que refuerza nuestro sentimiento de pertenencia y proyecta el nombre de El Castillo de las Guardas con la dignidad y el reconocimiento que merece".

Este evento ha marcado el inicio de la programación cultural que se desarrolla en El Castillo de las Guardas, enmarcada en la celebración del 375 aniversario de la Villa, con un panel de personalidades participantes en la actividad reúne a destacadas figuras del ámbito jurídico, académico y cultural: Pilar Llop, magistrada, ex presidenta del Senado y ex ministra de Justicia del Gobierno, y Pilar Sepúlveda García de la Torre, abogada y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, entre otros.