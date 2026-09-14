El dramaturgo Antonio Álamo recibe en Sevilla el II Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero

II Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y director moronense, Antonio Álamo, ha recogido el del II Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero por su obra 'Sí, a todo' en un acto celebrado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

El accésit ha sido para la pieza titulada 'Mañana (no) será otro día', cuya autoría comparten Javier Berger y David Montero.

El Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero está convocado por segundo año consecutivo por Ediciones del Bufón, en colaboración con la Diputación de Sevilla, a través de su Área de Concertación, y el Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Así lo ha indicado la institución provincial en un comunicado, misma vez se ha referido a esta segunda edición como uno de los principales motores de la escritura teatral en la provincia de Sevilla, con una dotación económica de 1.200 euros para el premio y de 500 euros para el accésit, así como la publicación de ambas obras por parte de la editorial.

En el acto, conducido por Maribel Parra y en el que daba la bienvenida Miguel Ángel Melero, coordinador de la Casa de la Provincia, han participado junto a los tres autores Mercedes Martínez, responsable de la editorial que promueve el certamen, y Juan Diego Mata Marchena, bibliotecario municipal de Morón de la Frontera, que ha representado al Ayuntamiento moronense.

El galardón lleva el nombre de Alfonso Jiménez Romero (Morón de la Frontera, 1931-Sevilla, 1995), dramaturgo vinculado a la renovación del teatro andaluz contemporáneo. El premio que lleva su nombre busca vincular ese legado con la creación dramática actual y con nuevos autores de la provincia de Sevilla como principales objetivos de Ediciones del Bufón, editorial sevillana especializada en las artes escénicas de la periferia.