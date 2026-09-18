El escritor David Fernández-Viagas homenajea a Joe Brainard y "juega con los recuerdos" en su nueva obra

Foto de familia tras el acto de presentación del último libro de David Fernández-Viagas, en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Fernández-Viagas ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su libro 'Me acuerdo', en un encuentro con los lectores en el que ha estado acompañado por el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, la periodista de la Agencia EFE Blanca Fernández-Viagas y el coordinador del organismo, Miguel Ángel Melero.

Editado por Arena Libros en 2024, 'Me acuerdo' aparece ahora en una segunda edición nueva y aumentada, en la que Fernández-Viagas rinde homenaje al artista y escritor estadounidense Joe Brainard, al tiempo que se adentra en la memoria personal y colectiva a través del particular e icónico dispositivo que popularizó la literatura de vanguardia, informa la Diputación en una nota de prensa.

La propuesta literaria de David Fernández-Viagas se presenta en un formato muy breve, fragmentario y directo, en el que el autor recupera la fórmula acuñada por Brainard en 1970, y continuada en Francia por Georges Perec, para construir un artefacto narrativo tan íntimo como universal.

Según se ha explicado, la obra no es una autobiografía al uso, sino "un ejercicio de arqueología personal, donde lo cotidiano, la nostalgia, la ironía y el detalle efímero, cobran protagonismo", escrita con una prosa depurada y de ritmo ágil, en la que el autor huye intencionadamente de la nostalgia afectada para ofrecer una mirada sobre el pasado cargada de frescura, lucidez y humor".

A través de una sucesión de estampas que arrancan con el 'leitmotiv' que da título a la obra, Fernández-Viagas hilvana momentos de infancia, pasajes de juventud, lecturas, espacios urbanos y observaciones de la vida diaria, que logran conectar de inmediato con la experiencia del lector.

Pasajes que le llevan a aclarar que esto "no es un libro de memorias, sino un libro que juega con la memoria, como juega un niño con lo que tiene más a mano".

Fernández-Viagas, sevillano nacido en Santa Cruz de la Palma (Canarias) es un escritor prolífico cuya trayectoria narrativa abarca tanto el relato corto como la narrativa breve, con publicaciones previas como, 'Días naturales' o 'El diagrama colérico'. Sus primeros escritos aparecieron en emblemáticas revistas literarias dirigidas por Bernardo Victor Carande, como 'Alor Novísimo' y 'Capela'.