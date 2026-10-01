El festival Cirktober 2026 inicia este jueves su ruta circense por 40 municipios de la provincia de Sevilla

Sirioco Cía - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las artes circenses tomarán las calles, plazas y teatros de 40 municipios de la provincia de Sevilla en las próximas semanas gracias a la iniciativa cultural de la Diputación de Sevilla y de la mano de 13 compañías nacionales e internacionales. La tercera edición de Cirktober, que combinará espectáculos y talleres dirigidos a públicos de todas las edades, inicia este jueves su ruta itinerante, que presta especial atención a aquellas localidades con menor infraestructura cultural.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el festival pretenderá acercar la cultura a los distintos municipios y públicos como un derecho ciudadano y como una herramienta de vertebración territorial y junto a la descentralización de la oferta cultural, Cirktober incorporará entre sus líneas de trabajo la visibilización del talento y del trabajo de las profesionales de las artes circenses en sus diferentes ámbitos, desde la creación artística y la interpretación hasta la dirección y la producción, tal y como ha representado Daniel Diosdado en su cartel.

Además, por primera vez incorporará una línea de coproducción de espectáculos, que se estrena con 'Alboroto', de Truca Circus, y Jaleo, de Lapso Producciones --ambas, compañías sevillanas--, reforzando así el apoyo a la creación y al tejido profesional de las artes circenses andaluzas.

De esta manera, el Teatro Municipal Antonio Machado de El Viso del Alcor (Sevilla) acogerá este jueves, a partir de las 21,00 horas, el espectáculo inaugural, que llevará a sus tablas a la troupe flamenca y cuadro circense de 'Alboroto'. Sobre el escenario, baile "de altura", batas de cola que seducen al hula hoop, alegrías a cuatro manos, una acróbata que soporta un boicot mientras sube la cuerda, una aerista manchega con alma flamenca, cinco personajes cincelados hasta el último detalle abrazados por una puesta en escena arrolladora, un ejercicio de precisión escénica y un artefacto circense, musical y flamenco con el que seducir al patio de butacas.

Por su parte, este viernes, a las 18,00 horas, la Plaza de San Juan de Letrán de Paradas acogerá 'Flex', de El Hombre Globo, un espectáculo para todos los públicos construido a partir de acrobacias, equilibrios, globoflexia y humor.

A las 19,30 horas, la Plaza de la Velá de Ciudad Aljarafe de Mairena del Aljarafe recibirá 'L'appel du vide', de Siroco Cía, una propuesta familiar que explora el vértigo a través de diferentes disciplinas circenses como la báscula coreana, los portes acrobáticos y la acrodanza.

Del mismo modo, el sábado 3 de octubre, El Hombre Globo llevará 'Flex' a la Plaza de Toros de Castillo de las Guardas, a las 12,00 horas, mientras a las 19,00 horas, 'L'appel du vide' podrá verse en el SUM La Huerta de Fuentes de Andalucía.

La primera semana de programación de Cirktober se cerrará este domingo 4 de octubre, a las 12,00 horas, en el Teatro Público Municipal Pedro Pérez Fernández de Los Palacios y Villafranca con una nueva función de Siroco Cía.

UNA PROGRAMACIÓN PENSADA PARA ACERCAR LA CULTURA AL TERRITORIO

Hasta el próximo 25 de octubre, Cirktober recorrerá 40 localidades sevillanas, desde Alcalá del Río, Arahal o Aznalcázar hasta Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal en una programación que reunirá a compañías como Siroco Cía., El Hombre Globo, Lolo Fernández & Cía., Edu Manazas, Lapso Producciones, Truca Circus, Eva Escudier, La Belle École, Federico Menini, La Churry, Nacho Flores, Zirkozaurre y La Tregua Cultura.

Por otro lado, la planificación ha respondido también a criterios medioambientales vinculados a la Agenda 2030, ya que las distintas funciones de cada compañía se concentrarán en municipios geográficamente próximos y en jornadas consecutivas, con el objetivo de racionalizar los desplazamientos, optimizar recursos y reducir el impacto asociado al transporte y al alojamiento.

De esta manera, la propia organización del festival formará parte de su compromiso con un modelo cultural más sostenible: "llevar el circo hasta los municipios con menos infraestructuras culturales sin multiplicar innecesariamente los desplazamientos de las compañías".

A esta apuesta por la se suma el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la programación: la mayoría de las propuestas son gratuitas y las funciones en sala cuentan con precios reducidos La iniciativa de la Diputación de Sevilla se completa con talleres de circo impartidos por La Tregua Cultura, especialmente orientados a la población escolar. Esta actividad, de carácter práctico y pedagógico, se desarrollará los días 9, 10, 16 y 17 de octubre en La Puebla de Cazalla, Herrera, El Saucejo, Alcalá del Río, Guadalcanal y San Nicolás del Puerto.