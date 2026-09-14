El Festival del Patio + Metrópolis de Diputación de Sevilla cierra su primer fin de semana con casi 11.000 asistentes

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio + Metrópolis ha cerrado su primer fin de semana más de 10.700 asistentes para las dos primeras citas de la tercera edición de esta iniciativa cultural impulsada por la Diputación de Sevilla, que arrancó con las actuaciones de Abraham Mateo en La Rinconada y Café Quijano en Utrera.

En este sentido, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha manifestado que están "enormemente satisfechos" por la "fantástica acogida que han tenido estos dos primeros conciertos", a la vez que ha resaltado que "la respuesta y la emoción del público, junto a la entrega absoluta de los artistas sobre el escenario y la calidad de la música, han formado un tándem redondo en esta apertura del festival".

Además, ha indicado que desde la Diputación se apuesta "firmemente" por que este tipo de festivales sirvan como "un complemento necesario a la iniciativa privada", para lo que han fijado precios asequibles para todos los bolsillos, lo que se ha traducido en un "rotundo 'sold out'".

Para Fernández, el compromiso pasa por "descentralizar la oferta y llevar los grandes espectáculos a distintos municipios", garantizando que la ciudadanía disfrute de una cultura de primer nivel "sin tener que desplazarse" de su entorno más cercano.

Para la Diputación, invertir en cultura es "situarla al mismo nivel que otros servicios sociales o infraestructuras". En esa línea, Casimiro Fernández, ha celebrado "la extraordinaria respuesta al Festival del Patio + Metrópolis, que viene a demostrar que esta programación se ha consolidado ya como una auténtica seña de identidad para todos los sevillanos y sevillanas".

EL PATIO DE LA DIPUTACIÓN TOMA EL RELEVO

El Festival del Patio + Metrópolis continúa este miércoles con el inicio de la programación diseñada para el escenario del simbólico corazón de la sede de la institución provincial.

Tanxugueiras abrirá el esperado ciclo este miércoles 16 de septiembre. Formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro, el trío ha revolucionado la música gallega fusionando tradición y sonoridades urbanas. Con discos como Tanxugueiras (2018), Contrapunto (2019) y Diluvio (2022), número uno en ventas y con más de 60 millones de streams, han llevado el gallego y el folclore a un público masivo. Entre sus hitos destacan los 'sold outs' en el Coliseum de A Coruña y sus conciertos multitudinarios en Castrelos, Riazor o el Bernabéu.

El jueves 17 tomará el relevo Morgan. La banda madrileña formada por Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess se ha consolidado a lo largo de más de una década como una de las propuestas más sólidas y personales del panorama musical español, gracias a un sonido inconfundible, una gran sensibilidad compositiva y un potente directo. Morgan llega al Patio con Hotel Morgan, su cuarto álbum de estudio, grabado en Noruega y producido por Martín García Duque, un trabajo que reafirma la identidad del grupo y refleja su constante evolución artística.

Asimismo, el viernes 18 será el turno de Los Planetas Concierto Esencial. Más de tres décadas después de su aparición, la banda granadina continúa siendo uno de los referentes incuestionables de la música popular en español. Desde la eclosión de Super 8 (1994), considerado uno de los discos fundamentales del indie español, hasta Las canciones del agua (2022), su trayectoria ha estado marcada por una constante capacidad de evolución y por una discografía convertida en un inventario de himnos.

El cierre del sábado 19 de septiembre correrá a cargo de Repion, grupo formado por las hermanas Teresa y Marina Iñesta, el dúo cántabro se ha consolidado como uno de los nombres más destacados del pop-rock en castellano. Repion llega a la capital andaluza después de una temporada especialmente intensa, marcada por una amplia gira de conciertos, colaboraciones con algunos de los artistas más relevantes de la escena nacional y la publicación de 201, su último álbum

La tercera edición del Festival del Patio + Metrópolis continúa así su recorrido hasta el próximo 3 de octubre, consolidando una propuesta cultural que combina el carácter singular del patio de la Diputación con su extensión metropolitana gracias a la complicidad de los municipios sevillanos de La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe.