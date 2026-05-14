El Foro Prodetur Mujer y Empresa crea en Espartinas (Sevilla) un espacio en torno al liderazgo femenino

VII edición del Foro Prodetur Mujer y Empresa - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ESPARTINAS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha anunciado este jueves la celebración de la VII edición del Foro Prodetur Mujer y Empresa en Espartinas bajo el lema 'Diseñando el futuro, ejecutando el cambio', en aras de generar un espacio provincial de "reflexión, formación y encuentro en torno al liderazgo empresarial femenino".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la jornada, organizada por la Diputación, a través de Prodetur, junto a la Asociación Empresarias Sevillanas, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Así, se han reunido cerca de un centenar de asistentes para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial en el ámbito de la pyme sevillana, con especial atención a la competitividad, la productividad y la conciliación.

El acto inaugural ha contado con la participación de la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos Llaneza; la presidenta de la Asociación Empresarias Sevillanas, Vanessa Muñoz Pineda; y el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

Rodríguez Hans ha destacado el papel creciente de las mujeres en el tejido empresarial sevillano y ha remarcado que "ya no hablamos de la mujer empresaria como una categoría aparte".

El vicepresidente de Prodetur también ha defendido la necesidad de afrontar la transformación tecnológica "desde una visión compartida y práctica", subrayando que "los cambios ya están entrando por la puerta de nuestras empresas y de nuestra manera de trabajar; la pregunta ahora es cómo queremos afrontarlos".

La programación del foro se ha centrado en el impacto de la Inteligencia Artificial como herramienta estratégica para el crecimiento empresarial. La ponencia inaugural, titulada 'Liderazgo 5.0: La IA como Motor de Competitividad Provincial', ha analizado las posibilidades de la IA aplicada al desarrollo económico y al fortalecimiento del tejido empresarial local.

Posteriormente, Rocío Cano Fernández-Piedra ha impartido la masterclass 'Workshop de Productividad Digital: Herramientas para el día a día', orientada a facilitar soluciones prácticas y accesibles para mejorar la organización y la rentabilidad de pequeñas y medianas empresas.

La jornada también ha reservado un espacio para compartir experiencias empresariales reales a través de la mesa 'La Realidad: Validación y Casos de Éxito en la Empresa Sevillana'.

Durante este encuentro, las participantes han abordado los retos actuales del emprendimiento femenino y han compartido experiencias vinculadas a la innovación, la adaptación tecnológica y la consolidación empresarial en distintos sectores productivos de la provincia.

El foro ha concluido con un espacio de networking, favoreciendo el intercambio de ideas y la creación de nuevas conexiones profesionales entre las asistentes.