La gestión del empleo público, a debate en el Foro de Personal Directivo de Recursos Humanos de Diputación de Sevilla

Foto de familia del Foro de Directivos sobre gestión pública organizado por la Diputación - DIPUSEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), el relevo generacional de las plantillas, la transferencia de conocimiento, la transformación de los procesos selectivos o el nuevo papel de la dirección pública son algunos de los asuntos que se han abordado este jueves en Sevilla en el III Foro de Personal Directivo de Recursos Humanos de la Administración Pública Andaluza.

La Diputación de Sevilla ha organizado por segundo año este espacio de encuentro entre responsables de la gestión de personas en el sector público andaluz y expertos, con el objetivo de analizar y poner en común experiencias y sinergias, para construir una administración más moderna, eficiente y resolutiva y afrontar unos cambios que ya son una realidad, detalla en una nota de prensa.

El diputado de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas, ha dado la bienvenida a los asistentes recordando que la gestión de recursos humanos es una política pública determinante, probablemente la que más, teniendo en cuenta que de ella depende que el resto de objetivos en materia de servicios públicos y gestión se lleven a cabo.

"Cuando un alcalde llega a una responsabilidad pública piensa en el urbanismo, en el presupuesto, en la cultura, en el deporte o en los servicios que quiere poner en marcha. Pero hay una cuestión que resulta determinante para que todo eso pueda funcionar: la gestión de los recursos humanos. Sin unas plantillas bien dimensionadas, estructuradas y formadas, muchas de las políticas públicas se quedan en el camino", ha ejemplificado.

Asimismo, ha incidido en el valor de la cualificación constante. "Los retos de los Recursos Humanos de las entidades locales requieren también colaboración y conocimiento compartido. La experiencia de otros ayuntamientos, de otras administraciones y, cuando sea necesario, de profesionales y entidades del ámbito privado puede aportar herramientas útiles para afrontar procesos como la estabilización, la organización de las plantillas o la evaluación de los puestos de trabajo", ha defendido.

Además, Toajas ha puesto el foco en la importancia de foros como el celebrado en la Fundación Cajasol, bajo la coordinación e impulso de la subdirectora de Empleado Público y responsable de Formación de la Diputación, Lourdes Romero; y la participación del secretario general de este organismo provincial, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, que ha cerrado la jornada con la ponencia 'El Alma de la Administración'.

PONENCIAS Y MESAS DE DEBATE

El encuentro está dirigido a presidencias, alcaldías, concejalías, diputadas y diputados, personal directivo y personal con responsabilidad en la gestión de Recursos Humanos de la Administración Local de Andalucía. Se ha abierto con la ponencia 'Gestión de personas en tiempo de máquinas: la gobernanza de la inteligencia combinada', a cargo de Víctor Almonacid Lamela, directivo público profesional y consultor estratégico en materia de gestión pública especializado en proyectos de transformación digital.

La primera mesa, 'Transferencia del Conocimiento y Relevo Generacional', ha abordado uno de los retos derivados de la renovación de las plantillas públicas: cómo conservar y transmitir el conocimiento acumulado en las organizaciones. En ella han participado Francisco Colet Solano, jefe del Servicio de Selección y Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y Francisco Javier Domínguez Murillo, jefe del Servicio de Gestión del Conocimiento del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), moderados por Isabel Jiménez Delgado, jefa del Servicio de Personal de la Diputación.

La segunda mesa, 'Rediseño de modelos de procesos selectivos: experiencias prácticas', ha sido moderada por Lourdes Romero y en ella se ha puesto el foco en los sistemas de acceso al empleo público y en las experiencias desarrolladas para adaptarlos a las necesidades actuales, con la participación de Inmaculada Márquez Valle, jefa del Servicio de Selección del IAAP de la Junta; Juan Luis Moratinos, jefe del Servicio de Selección y Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; y Javier Lorente, secretario-interventor en el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Valencia.

La jornada ha proseguido con la mesa titulada 'La figura del personal directivo en la transformación del empleo público', con Teresa García de Casasola, secretaria general de la Agencia Espacial Española; Rodrigo Martín Castaño, presidente de la Asociación de Directivos Públicos Profesionales; y Ángel Gil, presidente de la Asociación de Expertos y Expertas de RRHH de Administración Local. Ha moderado la vicesecretaria de la Diputación, María García de Pesquera.