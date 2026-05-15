El III Torneo 'Día de la Provincia' de Voleibol reúne este sábado a 53 equipos de 28 municipios de Sevilla

Torneo 'Día de la Provincia' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El pabellón deportivo Juan Manuel Moreno Acevedo acoge este sábado el III Torneo 'Día de la Provincia' de Voleibol, que organiza la Diputación de Sevilla a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, con la colaboración de los municipios y como colofón a las competiciones zonales desarrolladas en esta modalidad deportiva a lo largo de la temporada en cada una de las cuatro zonas deportivas de la provincia de Sevilla: Zona I, Sierra Morena; Zona II, Aljarafe; Zona III, Campiña, y Zona IV, Sierra Sur.

Según ha informado la institución provincial en una nota, se trata de conmemorar también desde la faceta deportiva "la gran fiesta de los pueblos de Sevilla, el Día de la Provincia". En esta edición participan en este evento un total de 53 equipos, los dos primeros clasificados en los Juegos Deportivos Provinciales, de las categorías desde benjamín hasta cadete.

Los equipos proceden de 28 localidades: Arahal, Cañada Rosal, Torre de la Reina, Castilleja de la Cuesta, Lebrija, Écija, Constantina, La Puebla del Río, Mairena del Alcor, Aguadulce, Guillena, Mairena del Aljarafe, Las Cabezas de San Juan, Estepa, Villaverde del Río, Isla Mayor, Morón de la Frontera, Las Pajanosas, Bollullos de la Mitación, Tocina, Camas, El Ronquillo, Olivares, Burguillos, Almensilla, Santiponce, Tomares y Bormujos.

En cuanto al sistema de competición, comprende una primera fase por grupos, en la que juegan todos los participantes contra todos, y una segunda fase, compuesta por tercer y cuarto puesto, semifinales y final, en la que participan los dos campeones de cada grupo.

El III Torneo 'Día de la Provincia' de Voleibol comenzará a partir de las 8,30 horas cuando el público asistente pueda ya disfrutar del desfile inaugural de los y las deportistas previo a la competición, que se extiende entre las 9,00 y las 18,25 horas.