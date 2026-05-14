Arranca la construcción de cuatro vías de apartado en Atocha Cercanías para estacionar los nuevos trenes y maquinaria

Adif inicia la construcción de cuatro vías de apartadero en Atocha Cercanías - ADIF

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Adif ha iniciado los trabajos para la construcción de cuatro vías de apartado en la cabecera sur de Atocha Cercanías, en el lado este de la estación, de las que tres se destinarán al estacionamiento de los nuevos trenes de 200 metros de longitud adquiridos para la red y la cuarta para maquinaria de mantenimiento.

Para poder ejecutar estos trabajos, previamente ha sido necesario construir un muro de pilotes junto a la calle Comercio y el nuevo aparcamiento de la estación, mejorando la contención del terreno, así como levantar todas las vías existentes en esta zona (tres vías de apartado de menor longitud y prestaciones), liberando el espacio necesario para la nueva configuración, según ha explicado el gestor de infraestructuras ferroviarias en un comunicado.

Al mismo tiempo, se ha recanalizado todo el cableado de comunicaciones y de señalización existente en este ámbito, reordenando las instalaciones para el nuevo esquema de explotación, y se ha ejecutado una nueva plataforma ferroviaria y su sistema de drenaje asociado, adaptado al nuevo trazado.

Por último, se ha construido la losa de apoyo de las pasarelas peatonales que se instalarán en las nuevas vías de apartado, para permitir el acceso a las mismas con total seguridad durante las operaciones ferroviarias.

Estos trabajos se incluyen en las obras que está desarrollando Adif para aumentar la capacidad, mejorar la explotación ferroviaria y agilizar el tráfico en caso de incidencia en Atocha Cercanías, y cuya principal actuación es implantar un nuevo esquema de vías (4+4+2). La inversión global se acerca a los 56 millones de euros.

La configuración de vías en un esquema 4+4+2 en la cabecera norte, frente al actual 4+3+3 (que corresponde a 4 vías por el túnel de Recoletos, 3 por Sol y 3 por Embajadores) permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

Para establecer el nuevo esquema de vías es preciso, entre otras actuaciones, conectar el túnel de Embajadores con el de Sol, mediante la construcción de un falso túnel; crear un nuevo escape entre las vías 9 y 10; ampliar el andén 5; remodelar la vía 10 y conectarla con la diagonal principal de Atocha; y desplazar algunas diagonales, para facilitar el paso de los trenes de unas vías a otras. Además, hay que adaptar las instalaciones de Control, Mando y Señalización (CMS) al nuevo esquema de explotación.

La estación, que el pasado año recibió más de 82 millones de viajeros, es utilizada mayoritariamente por trenes de Cercanías, aunque también tienen parada diversos servicios de Media y Larga Distancia de ancho ibérico.

Los trenes que actualmente se dirigen hacia el sur y tienen origen en la estación de Chamartín, circulan por el túnel de Sol y estacionan en la vía 7 un tiempo prolongado, ya que tienen mayores tiempos de subida y bajada de viajeros, lo que provoca que trenes de Cercanías procedentes de Sol tengan que parar en el túnel hasta disponer de vía libre para acceder a Atocha, ralentizando la circulación. Con el nuevo esquema, los trenes de Sol contarán con una vía más para circular y se podrán reducir estos tiempos de espera.

CONEXIÓN EMBAJADORES-SOL

Los trabajos, que se realizan principalmente durante la banda de mantenimiento (horas nocturnas sin tráfico ferroviario), avanzan en varios puntos de la estación y en fases simultáneas.

La clave para pasar del actual esquema 4+3+3 al futuro 4+4+2 radica en la conexión de los túneles de Embajadores y Sol, mediante el nuevo falso túnel en construcción.

Para poder ejecutar esta conexión entre ambos túneles, se han llevado a cabo diversas actuaciones en la Plaza del Embarcadero, situada al Este de la marquesina histórica, tanto en superficie como bajo la propia plaza. Según ha destacado Adif, se encuentra avanzada la ejecución de esta sección en falso túnel, habiéndose ejecutado varios tramos de la losa base, los hastiales y la losa de cobertura, y se ha iniciado el relleno para la restitución de la plaza a su estado previo.

Asimismo, Adif ha completado o avanzado significativamente las actuaciones necesarias para la conexión de este falso túnel con los túneles de Sol y Embajadores, con la colocación de vigas de refuerzo en el túnel de Sol para garantizar la estabilidad estructural tanto durante las obras como en la fase final y demolición parcial del hastial del túnel de Sol hacia el nuevo túnel de conexión, permitiendo el avance de la infraestructura.

También ha acometido la ejecución de muro de impacto y pilotes en la zona del túnel de Embajadores, esencial para la estabilidad del nuevo trazado, y la de capiteles para el futuro cuelgue de vigas, preparando la estructura para las fases posteriores.

Por lo que respecta a la zona de vías, los trabajos se han concentrado entre las vías 7 y 10, lo que el pasado año permitió, entre otros avances, renovar y convertir la vía 10 en vía directa para los trenes hacia/desde Embajadores y ampliar la capacidad del andén 5 (que da servicio a las vías 9 y 10), aumentando su anchura y longitud útil.

VÍAS DEL CORREDOR DEL HENARES

Igualmente, Adif ha iniciado también los trabajos entre las vías 1 y 3 de la estación, las correspondientes al Corredor del Henares, que van a ser renovadas con materiales de mayores prestaciones y desplazadas ligeramente para generar el espacio destinado a las nuevas vías de apartado.

Así, en esta zona se ha realizado la descubierta de los cableados de comunicaciones e instalaciones, para su reorganización y reconducción compatible con el futuro trazado de las vías 1, 2 y 3. Además, se ha iniciado la ejecución del nuevo muro que permite el desplazamiento de la vía 3C, en su nuevo trazado.

También se ha iniciado la construcción de las nuevas cimentaciones de postes para la sujeción de catenarias y sistemas de electrificación.

Los trabajos continúan "según el calendario previsto", con el objetivo de completar la conexión definitiva entre los túneles de Sol y Embajadores, finalizar la reorganización de todas las vías y sistemas asociados y entregar una estación más eficiente, segura y preparada para el aumento de tráfico ferroviario en la red de Cercanías de Madrid.

La implantación del esquema de vías 4+4+2 en Atocha Cercanías cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.