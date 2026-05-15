Una marea verde "histórica" llena València de profesores: "Hoy la clase se hace en la calle"

Una imagen de la masiva manifestación de profesores en València cierra la primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una marea verde de docentes, calificada de "histórica", ha llenado este viernes el centro de València para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE. La masiva protesta, encabezada por luto y ataúdes con la frase 'RIP Educació', ha reunido a profesores, pero también alumnos, de toda la Comunitat Valenciana en una marcha unitaria que ha arrancado a las 12.00 horas al ritmo de bandas de música y batucadas, y con el clamor de 'hui la classe es fa al carrer' ('hoy la clase se hace en la calle').

Los manifestantes han exhibido carteles de 'más recursos menos discursos'; 'cuidem pero qui ens cuida?' ('ciudamos pero ¿quién nos cuida?'); 'estan assassinant l'educacio pública' (están asesinando la educación pública'; 'hui la classe es fa al carrer' ('hoy la clase se hace en la calle'); 'no trabajo en Hogwarts, sin recursos no hago magia'; 'sou ortí 78.210' ('sueldo de Ortí 78.210') y al grito de "consellera dimisión" --la consellera de Educación, Carmen Ortí--, "guanyarem" ("ganaremos") y "educació pública i en valencià".

El coordinador de Acció Sindical del STEPV, Marc Candela, se ha mostrado satisfecho por el apoyo a la protesta, que es un "grito" hacia la Conselleria de Educación para que atienda sus reivindicaciones.

"Que tomen nota y el lunes vengan con una propuesta con todo" lo que están pidiendo los sindicatos porque, en caso contrario, volverán a "colapsar" València, ha dicho en referencia a la nueva reunión prevista para el lunes. "Hasta que nos lo consigamos, no pararemos", ha advertido y ha insistido en que no pueden aceptar "de ninguna manera" el preacuerdo presentado este jueves por Educación, que no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%" y no incluye ninguna propuesta de subida salarial.

Desde el CSIF, José Seco, presidente del sector de Educación en la Comunitat Valenciana, ha subrayado que este va a ser un día "histórico" pero también "triste" porque llegan hasta este punto después de cinco días de huelga indefinida y dos huelgas sin haber llegado a acuerdos.

"Esperemos que la Conselleria, a partir de la semana que viene, ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano. Creo que las condiciones laborales de los docentes, de los centros educativos y la calidad en la educación en la Comunitat Valenciana se tiene que ver reflejado en ese acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria por el bien del alumnado", ha mantenido.

Por parte de CCOO, Xelo Valls, la secretaria general de Educación del sindicato en la Comunitat, se ha mostrado "emocionada" por una marcha "emblemática". "Este clamor, que hoy va acompañado de música, es para que la consellera Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy escuchen el clamor de la docencia del profesorado, que está reclamando dignidad".

En esta línea, ha subrayado que no entienden que del borrador "haya caído el sueldo". "En cualquier trabajo el sueldo es lo que indica la dignidad de la profesión y eso es lo que estamos demandando dignidad, dignidad", ha sostenido, porque "estamos ahora sentando las bases para que la profesión, quien venga a ser maestro, profesora o profesor en el futuro tenga unas mejores condiciones".

Por su parte, desde UGT, Maite Tarazona, ha recalcado que la protesta "es el resultado de cinco días de huelga de todo el profesorado" y en el que las familias y sociedad se ha "involucrado con nosotros" porque se ha llegado "a un punto que no tiene retorno".

"No podemos continuar de esta manera" en "condiciones tan deplorables", ha reprochado. Y ha exigido a la consellera Ortí y al secretario autonómico que lo solucionen porque "podemos esperar más".