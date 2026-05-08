Jóvenes sevillanos y portugueses comparten en Sevilla experiencias sobre desarrollo y participación en 'Rural Voices'

Jóvenes sevillanos y portugueses comparten experiencias sobre desarrollo y participación en una jornadad del proyecto 'Rural Voices', en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido una jornada de trabajo del proyecto 'Rural Voices 2030', un intercambio entre jóvenes de la localidad portuguesa de Évora y de la sevillana de Las Cabezas de San Juan, orientada a fomentar el intercambio de experiencias, el diálogo y la participación activa de la juventud en el desarrollo de sus territorios.

La iniciativa, que cuenta con financiación de la UE y el apoyo de la Diputación, está liderada por el Instituto Marqués de Valleflor en Portugal y, en España, por el Foro Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional en Andalucía (Famsi), detalla el organismo provincial en una nota de prensa.

El diputado de Empleado Público y Régimen Interior de la Diputación, Francisco Toajas, ha dado la bienvenida a los participantes, a quienes ha trasladado su felicitación, tanto a los jóvenes participantes como a los profesores y equipos directivos de los centros que han decidido participar en este proyecto.

El diputado ha destacado la importancia de la participación ciudadana, especialmente del sector más joven de la población, para construir comunidades resilientes, prósperas y solidarias. Uno de los objetivos principales de la jornada era reforzar el trabajo que vienen desarrollando ambos grupos de jóvenes, promoviendo la reflexión sobre el papel de la juventud en el desarrollo de los territorios, en particular en los contextos rurales, y la puesta en común de buenas prácticas vinculadas a la sostenibilidad y la cohesión social.

El grupo de jóvenes españoles, integrado por alumnado de los IES Delgado Brackenbury y Ciudad de Las Cabezas de San Juan, es responsable de la actividad 'Raíces de futuro. Jóvenes en acción por la conservación de los suelos'.

La iniciativa está centrada en la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género con un enfoque innovador y práctico. Tras un proceso de formación y sensibilización, el alumnado está diseñando e implementando acciones concretas vinculadas a la protección del entorno y la participación comunitaria.

Por su parte, la delegación portuguesa trabaja en la creación de la 'Ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Évora', una propuesta dirigida al conjunto de la comunidad que promueve el diálogo intergeneracional, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de soluciones para avanzar hacia un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.

La jornada ha permitido profundizar en los aspectos clave del proyecto y generar sinergias mediante el intercambio de experiencias y puntos de vista entre jóvenes y agentes sociales, facilitando así la conexión de cada realidad local y otras experiencias ciudadanas vinculadas al sur global.